Открытое первенство МОУДО «Спортивный центр»

Турнир проводился на базе МОУ СОШ №2 п. Разумное. Приняли участие 45 воспитанников: из 5 школ и 1 детского сада, 31 мальчик и 14 девочек, из них 1 дошкольник.

В группе третьих - первых юношеских разрядов: первое место занял Разоренов Владимир, второе место Коваль Артем, третье место Коммисаров Александр.

Лучший результат среди первых юношеских разрядов – дошкольник Пелагейченко Михаил.

В турнире вторых юношеских – третьих юношеских разрядов: первое место Пономарев Юрий, второе место Ри Владислав, третье место Фаст Александр, среди девочек: первое место Клименченко Дарья, второе место Морозова Ангелина, третье место Волкова Анна.

В турнире безразрядников: первое место Евдокимов Дмитрий, второе место Цапаев Алексей, третье место Полухин Алексей, среди девочек: первое место Симонова Алена, второе место Медовик Полина, третье место Мулеева Кристина.

Науменко Павел Иванович - судья соревнований.