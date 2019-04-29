27-28 апреля в г. Строитель прошло открытое первенство г.Строитель по шахматам среди детей.

Приняли участие 17 шахматистов из Строителя, Белгорода, Яковлевского и Белгородского районов. Играли по швейцарской системе в 7 туров.

В итоге 1-2 места поделили Васильев Игорь (5,5 очков), 2 место заняла Коптикова Лилия(5,5 очков), на 3 место вышел Колисниченко Владислав (5очков). Призеры награждены грамотами, медалями и кубками, которые вручил гл судья соревнований Мурасев Владислав Васильевич.