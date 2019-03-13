2-9 марта 2018 в Октябрьской СОШ имени Героя России Ю.А. Чумака прошло открытое первенство Белгородского района по шахматам памяти О.В. Медведева, в котором приняли участие 27 участников проживающих в пос. Октябрьском ,с. Бессоновка, с. Веселая Лопань, пос. Разумное, пос. Северный, с. Мясоедово. Турнир проводился по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 60 минут до конца партии. Возраст участников 2005 года рождения и старше.

В результате 1 место среди мужчин занял Мозговой Николай ( пос. Октябрьский) 2 место – Семернин Александр ( пос. Октябрьский) 3место – Гречко Алексей ( пос. Октябрьский тренер Медведев О.В.), среди юношей 1 место занял Пилипенко Владислав ( с. Мясоедово, тренер Вознюк Е.О.) 2 место – Кукин Руслан ( пос. Разумное, тренер Вознюк Е.О.) 3 место – Шворак Максим ( пос. Октябрьский, тренер Молодкова В.В.) среди девушек и женщин 1 место заняла Громыко Екатерина ( с. Бессоновка, Тренер Овсянников В.И.) 2 место – Гражданкина Людмила ( с. Бессоновка),3 место – Стрекалова Анастасия ( пос. Октябрьский, тренер Молодкова В.В.) Все призеры были награждены памятными подарками, грамотами и медалями.