Открытое первенство Белгородского района по классическим шахматам
В ФОКе «Парус» п. Разумное прошло открытое первенство Белгородского района по классическим шахматам, в котором приняло участие 48 спортсменов.
В результате борьбы места распределились следующим образом:
Юноши до 18 лет:
1 место – Пилипенко Владислав, 2001 г.Р. (п.Разумное), тренер Вознюк Е.О.
2 место – Литвинов Константин, 2000 г.р., (с Бессоновка), тренер Овсянников В.И.
3 место – Ашурлаев Максим, 2001 г.р., (п.Октябрьский), тренер Молодкова В.В.
Девушки до 18 лет:
1 место - Волощук Анна, 2001 г.р., (п.Бессоновка), тренер Овсянников В.И.
2 место – Корниенко Анастасия, 2001 г.р., (п.Разумное), тренер Твердохлебова О.С.
3 место - Бойко Валерия, 2000 г.р., (п.Разумное), тренеры Твердохлебова О.С., Маслова И.В.
Юноши до 16 лет:
1 место – Чумак Ростислав, 2002 г.р., (п.Северный), тренер Маслова И.В.
2 место - Кукин Руслан, 2002 г.р., (п.Разумное), тренер Вознюк Е.О.
3 место – Зайцев Дмитрий, 2002 г.р. (п.Разумное), тренер Вознюк Е.О.
Девушки до 16 лет:
1 место - Громыко Екатерина, 2003 г.р., (п.Бессоновка), тренер Овсянников В.И.
2 место – Канаш ксения, 2002 г.р., (п.Никольское), тренер Маслова И.В.
3 место – Невструева Ульяна, 2003 г.р., (п.Октябрьский), тренер Молодкова В.В.
Мальчики до 14 лет:
1 место – Шутенко Ян, 2005 г.р., (п.Северный), тренер Науменко П.И.
2 место – Лепехин Святослав, 2005 г.р., (п.Бессоновка), тренер Овсянников В.И.
3 место – Нетиков Михаил, 2005 г.р., (п.Бессоновка), тренер Овсянников В.И.
Девочки до 14 лет:
1 место – Скуратова София, 2005 г.р., (п.Северный), тренер Науменко П.И.
2 место - Стрекалова Анастасия, 2005 г.р., (п.Октябрьский), тренер Молодкова В.В.
3 место - Мусаева Евфросинья, 2005 г.р. ,(п.Бессоновка), тренер Овсянников В.И.
Мальчики до 12 лет:
1 место – Чубук Дмитрий, 2006 г.р.,( п.Разумное), тренер Вознюк Е.О.
2 место – Сероштанов Алексей, 2007 г.р., (п.Разумное), тренер Твердохлебова О.С.
3 место - Кукушкин Даниил, 2007 г.р., (п.Разумное), тренер Твердохлебова О.С.
Девочки до 12 лет:
1 место – Черняева Анастасия, 2007 г.р., (п.Разумное), тренер Твердохлебова О.С.
2 место – Мазко Александра, 2007 г.р., (п.Разумное), тренер Твердохлебова О.С.
Мальчики до 10 лет:
1 место – Капица Андрей, 2008 г.р. (п.Северный), тренер Науменко П.И.
2 место – Дубовчук Михаил, 2009 г.р. , (п.Северный), тренер Науменко П.И.
3 место – Свинухов Сергей, 2008 г.р., (п.Разумное), тренер Твердохлебова О.С.
Девочки до 10 лет:
1 место – Антановская Владислава, 2008 г.р. (п.Дубовое), тренер Науменко П.И.
2 место – Шутенко Татьяна, 2008 г.р. (п.Северный), тренер Науменко П.И.
3 место - Голобородова Лидия, 2008 г.р., ( п.Разумное), тренер Вознюк Е.О.
Поздравляем победителей и призеров! Сейчас они успешно выступают на областных соревнованиях в г.Белгороде.
Тренер- преподаватель по шахматам Вознюк Е.О.
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