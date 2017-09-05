В ФОКе «Парус» п. Разумное прошло открытое первенство Белгородского района по классическим шахматам, в котором приняло участие 48 спортсменов.

В результате борьбы места распределились следующим образом:

Юноши до 18 лет:

1 место – Пилипенко Владислав, 2001 г.Р. (п.Разумное), тренер Вознюк Е.О.

2 место – Литвинов Константин, 2000 г.р., (с Бессоновка), тренер Овсянников В.И.

3 место – Ашурлаев Максим, 2001 г.р., (п.Октябрьский), тренер Молодкова В.В.

Девушки до 18 лет:

1 место - Волощук Анна, 2001 г.р., (п.Бессоновка), тренер Овсянников В.И.

2 место – Корниенко Анастасия, 2001 г.р., (п.Разумное), тренер Твердохлебова О.С.

3 место - Бойко Валерия, 2000 г.р., (п.Разумное), тренеры Твердохлебова О.С., Маслова И.В.

Юноши до 16 лет:

1 место – Чумак Ростислав, 2002 г.р., (п.Северный), тренер Маслова И.В.

2 место - Кукин Руслан, 2002 г.р., (п.Разумное), тренер Вознюк Е.О.

3 место – Зайцев Дмитрий, 2002 г.р. (п.Разумное), тренер Вознюк Е.О.

Девушки до 16 лет:

1 место - Громыко Екатерина, 2003 г.р., (п.Бессоновка), тренер Овсянников В.И.

2 место – Канаш ксения, 2002 г.р., (п.Никольское), тренер Маслова И.В.

3 место – Невструева Ульяна, 2003 г.р., (п.Октябрьский), тренер Молодкова В.В.

Мальчики до 14 лет:

1 место – Шутенко Ян, 2005 г.р., (п.Северный), тренер Науменко П.И.

2 место – Лепехин Святослав, 2005 г.р., (п.Бессоновка), тренер Овсянников В.И.

3 место – Нетиков Михаил, 2005 г.р., (п.Бессоновка), тренер Овсянников В.И.

Девочки до 14 лет:

1 место – Скуратова София, 2005 г.р., (п.Северный), тренер Науменко П.И.

2 место - Стрекалова Анастасия, 2005 г.р., (п.Октябрьский), тренер Молодкова В.В.

3 место - Мусаева Евфросинья, 2005 г.р. ,(п.Бессоновка), тренер Овсянников В.И.

Мальчики до 12 лет:

1 место – Чубук Дмитрий, 2006 г.р.,( п.Разумное), тренер Вознюк Е.О.

2 место – Сероштанов Алексей, 2007 г.р., (п.Разумное), тренер Твердохлебова О.С.

3 место - Кукушкин Даниил, 2007 г.р., (п.Разумное), тренер Твердохлебова О.С.

Девочки до 12 лет:

1 место – Черняева Анастасия, 2007 г.р., (п.Разумное), тренер Твердохлебова О.С.

2 место – Мазко Александра, 2007 г.р., (п.Разумное), тренер Твердохлебова О.С.

Мальчики до 10 лет:

1 место – Капица Андрей, 2008 г.р. (п.Северный), тренер Науменко П.И.

2 место – Дубовчук Михаил, 2009 г.р. , (п.Северный), тренер Науменко П.И.

3 место – Свинухов Сергей, 2008 г.р., (п.Разумное), тренер Твердохлебова О.С.

Девочки до 10 лет:

1 место – Антановская Владислава, 2008 г.р. (п.Дубовое), тренер Науменко П.И.

2 место – Шутенко Татьяна, 2008 г.р. (п.Северный), тренер Науменко П.И.

3 место - Голобородова Лидия, 2008 г.р., ( п.Разумное), тренер Вознюк Е.О.

Поздравляем победителей и призеров! Сейчас они успешно выступают на областных соревнованиях в г.Белгороде.

Тренер- преподаватель по шахматам Вознюк Е.О.