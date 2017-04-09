«Открытое личное первенство Волоконовского района по русским шашкам»

Волоконовский шахматно-шашечный клуб отметил своё 35-летие шашечными баталиями. В открытом личном первенстве Волоконовского района по быстрой игре в русские шашки (рапид) приняло 20 любителей древней интеллектуальной игры на чёрных диагоналях из Волоконовского и Новооскольского районов. Играли по Швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

С результатом 7,5 очков из 9 возможных первое место занял Леонид Нагорский (п.Волоконовка). По 6 очков набрали сразу три участника соревнования. Дополнительные показатели вывели на второе место Алексея Андриянова (п.Волоконовка). Замкнул тройку призёров Алексей Дорохов (п.Волоконовка). Лотышеву Сергею (п.Волоконовка) достался четвёртый приз.

Лучший результат среди школьников показал Максим Шаталов 7 «а» класс МБОУ «СОШ №3» (г.Новый Оскол), набравший 5 очков. Приз за волю к победе вручили Диане Клименко 5 «б» класс МБОУ «СОШ №1» (г.Новый Оскол). Приз среди самых возрастных участников соревнования завоевал восьмидесятилетний Пётр Босяков (с.Шидловка, Волоконовский район). Среди девочек лучший результат показала Софья Фартушина 4 «б» класс МБОУ «СОШ №1» (г.Новый Оскол) – 4 очка

Победитель и призёры награждены грамотами и ценными призами от управления по физической культуре, спорту и молодёжной политики администрации Волоконовского района.

Ученик 1 «в» класса МБОУ «СОШ №1» (г.Новый Оскол) Игорь Радомский получил приз самого юного участника.

С.Гончарук – главный судья соревнования