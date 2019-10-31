«Открытое личное первенство города Алексеевка по быстрым шахматам памяти А.И.Лазарева, Г.И.Жиренко, В.Е.Шевченко» среди школьников."

26-27 октября в Алексеевском шахматном клубе им Б.В.Синева прошли традиционные турниры по быстрым шахматам, памяти алексеевских шахматистов памяти А.И.Лазарева, Г.И.Жиренко, В.Е.Шевченко.

Приняли участие 30 шахматистов, которые играли в двух турнирах.

В турнире среди школьников призовые места заняли:

1 место- Попов Артём, набравший 7.5 очков. 2 место у Дикарева Василия, в его активе 6 очков, чтолько же очков у Широких Сергей, но дополнительные показатели его вывели на 3 место.

В турнире взрослых на 1 месте Драницын Василий - 5,5 очков, 2 место у Онищенко Ивана. 3-4 места соответственно поделили Ковалёв Никита, сыгравший в турнире взрослых, и Жегулин Александр.

По традиции участники соревнований вспомнили ушедших шахматистов, почтили их память.