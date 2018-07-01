Открытое личное первенство Белгородской области по шахматам среди сельских школьников.

27-30 июня прошли областные соревнования по шахматам – открытое личное Первенство Белгородской области среди сельских школьников.

Соревнования проходилив СОШ №1 п.Разумное и в ШК МБУДО ДЮСШ №4 г. Белгорода.

Всего приняли участие 46 шахматистов из Яковлевского и Белгородского районов. Соревнования проходили по швейцарской системе в 7 туров в двух возрастных группах: до 11 и до 17 лет, девочки и мальчики играли вместе.

Итоги соревнований:

В турнире до 11 лет среди мальчиков уверенную победу одержал Сергиенко Иван (п.Северный, тренер Маслова И.В., Елизаров А.В.), на 2 место вышел Капица Андрей (п. Северный, тренер Науменко П.И.), 3 место завоевал Разоренов Владимир из п.Разумное, тренр Вознюк Е.О. Среди девочек на первое место вышла Чеботарева Мария , 2 место у Мусаевой Ариадны , 3-4 место также поделили девочки – Агафонова Любовь и Мурсалова Елизавета. Все девочки занимаются в Бессоновке (тренер Овсянников В.И.).

В турнире до 17 лет среди девушек 1 место заняла Тинина Кристина (тренер Елизаров А.В.) из п.Томаровка, она стала абсолютной чемпионкой турнира, набрав наибольшее количество очков. 2 место среди девушек заняла Громыко Екатерина (Бессоновка), на третьем месте Канаш Ксения (с.Никольское, тренер Маслова И.В.). У юношей лидировал Кукин Руслан (п.Разумное), 2 место занял Зайцев Дмитрий (п.Разумное). Оба юноши тренируются у Вознюк Е.О. На 3 месте Чумак Ростислав (п.Северный, тренер Маслова И,В.).

В турнире награждались шахматисты по дополнительным номинациям. Среди девочек до 13 лет лучший результат у Чернобровенко Анастасии (п.Разумное, тренер Твердохлебова), среди юношей до 13 лет - Лепехин Светислав (Бессоновака, тренер Овсянников В.И.).

В возрастной категории до 15 лет среди юношей 1 место занял Кривчиков Вадим (п.Разумное, тренер Вознюк Е.О.), на 2 место вышел Мотрунич Михаил (п.Северный, тренер Науменко П.И.), 3 место у Нетикова Михаила (Бессоновка, тренер Овсянников В.И.) У девушек лучший результат показала Стрекалова Анастасия (п.Октябрьской, тренер Молодкова В.В.), 2 место заняла Коптикова Лилия из Строителя (тренер Мурысев В.В.), на 3 место вышла Фимина Ульяна из п.Майский (тренер Вознюк Е.О.)

Среди самых юных отмечены шахматисты до 9 лет: Надькин Артем (Строитель, тренер Мурысев В.В.), Зыбин Глеб (Разумное, тренер Твердохлебова О.С.), Зория Ярослав (Разумное, тренер Твердохлебова О.С.), среди девочек до 9 лет приз получила Разоренова Мария (Разумное, тренер Вознюк Е.О.)

Грамоты, медали, кубки и призы шахматистам вручил президент областной шахматной федерации Косов Александр Владимирович.