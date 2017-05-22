Открытое личное первенство Белгородской области по шахматам среди сельских спортсменов

Опубликовано пн, 22/05/2017 - 22:18 пользователем Маслова Ирина

6-10 мая в  Разуменской   Сош  1  Белгородского района  состоялось  Открытое личное Первенство Области  по шахматам среди сельских  школьников     до 11-17 лет.

    Соревнования  проходили  по   Швейцарской и круговой системе в двух возрастных группах : Мальчики и девочки до 11 лет, юноши и девушки до 17 лет. В соревнованиях приняли участие  45 школьников  Белгородской области. Соревнования прошли в дружественной обстановке.

   Победителями и призерами стали:

 Юноши до 17 лет.

1.       Пилипенко Владислав ( с. Мясоедово)

2.       Чумак Ростислав ( п. Северный)

3.       Зайцев Дмитрий ( п. Разумное)

Девушки до  17 лет.

1.       Тинина Кристина ( п. Томаровка )

2.       Канаш Ксения ( п. Никольское)

3.       Стрекалова Анастасия ( п. Октябрьский)

Мальчики до 11 лет.

1.       Капица Андрей (п. Северный)

2.       Куценко Кирилл  ( с. Беломестное)

3.       Воронин Лев  ( П. Дубовое)

Девочки до 11 лет

1.       Коломыцова Анна  ( п. Разумное)

2.       Шутенко Таня  ( п. Северный)

3.       Антановская Владислава ( п. Дубовое)

Мальчики до 13 лет

1.       Нетиков  Михаил ( с. Бессоновка 0

2.       Кривчиков  Вадим   ( п. Разумное)

3.       Чубук Дмитрий  ( п. Разумное)

Мальчьки до 9 лет

1.       Дубовчук Матвей ( п. Северный)

    Все участники занявшие призовые места  награждены  медалями,граматами и призами. Самые маленькье участники соревнований получили памятные подарки.

Тренер-преподаватель спортивного центра Белгородского района     Вознюк Е.О.

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