Открытое личное первенство Белгородской области по шахматам среди сельских спортсменов

6-10 мая в Разуменской Сош 1 Белгородского района состоялось Открытое личное Первенство Области по шахматам среди сельских школьников до 11-17 лет.

Соревнования проходили по Швейцарской и круговой системе в двух возрастных группах : Мальчики и девочки до 11 лет, юноши и девушки до 17 лет. В соревнованиях приняли участие 45 школьников Белгородской области. Соревнования прошли в дружественной обстановке.

Победителями и призерами стали:

Юноши до 17 лет.

1. Пилипенко Владислав ( с. Мясоедово)

2. Чумак Ростислав ( п. Северный)

3. Зайцев Дмитрий ( п. Разумное)

Девушки до 17 лет.

1. Тинина Кристина ( п. Томаровка )

2. Канаш Ксения ( п. Никольское)

3. Стрекалова Анастасия ( п. Октябрьский)

Мальчики до 11 лет.

1. Капица Андрей (п. Северный)

2. Куценко Кирилл ( с. Беломестное)

3. Воронин Лев ( П. Дубовое)

Девочки до 11 лет

1. Коломыцова Анна ( п. Разумное)

2. Шутенко Таня ( п. Северный)

3. Антановская Владислава ( п. Дубовое)

Мальчики до 13 лет

1. Нетиков Михаил ( с. Бессоновка 0

2. Кривчиков Вадим ( п. Разумное)

3. Чубук Дмитрий ( п. Разумное)

Мальчьки до 9 лет

1. Дубовчук Матвей ( п. Северный)

Все участники занявшие призовые места награждены медалями,граматами и призами. Самые маленькье участники соревнований получили памятные подарки.

Тренер-преподаватель спортивного центра Белгородского района Вознюк Е.О.