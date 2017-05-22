Открытое личное первенство Белгородской области по шахматам среди сельских спортсменов
6-10 мая в Разуменской Сош 1 Белгородского района состоялось Открытое личное Первенство Области по шахматам среди сельских школьников до 11-17 лет.
Соревнования проходили по Швейцарской и круговой системе в двух возрастных группах : Мальчики и девочки до 11 лет, юноши и девушки до 17 лет. В соревнованиях приняли участие 45 школьников Белгородской области. Соревнования прошли в дружественной обстановке.
Победителями и призерами стали:
Юноши до 17 лет.
1. Пилипенко Владислав ( с. Мясоедово)
2. Чумак Ростислав ( п. Северный)
3. Зайцев Дмитрий ( п. Разумное)
Девушки до 17 лет.
1. Тинина Кристина ( п. Томаровка )
2. Канаш Ксения ( п. Никольское)
3. Стрекалова Анастасия ( п. Октябрьский)
Мальчики до 11 лет.
1. Капица Андрей (п. Северный)
2. Куценко Кирилл ( с. Беломестное)
3. Воронин Лев ( П. Дубовое)
Девочки до 11 лет
1. Коломыцова Анна ( п. Разумное)
2. Шутенко Таня ( п. Северный)
3. Антановская Владислава ( п. Дубовое)
Мальчики до 13 лет
1. Нетиков Михаил ( с. Бессоновка 0
2. Кривчиков Вадим ( п. Разумное)
3. Чубук Дмитрий ( п. Разумное)
Мальчьки до 9 лет
1. Дубовчук Матвей ( п. Северный)
Все участники занявшие призовые места награждены медалями,граматами и призами. Самые маленькье участники соревнований получили памятные подарки.
Тренер-преподаватель спортивного центра Белгородского района Вознюк Е.О.
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