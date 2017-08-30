«Открытие нового клуба «Белая ладья» в Новом Осколе»

29 августа, во время проведения августовской конференции работников образования, в новом корпусе средней общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов г.Новый Оскол был открыт новый шахматный клуб «Белая ладья».

За два года строители возвели новый корпус на месте старого, аварийного здания, ещё довоенной постройки. Теперь школа получила целый ряд учебных и производственных помещений в соответствии с самыми современными требованиями образовательного процесса. Изюминкой нового корпуса стал шахматный клуб «Белая ладья, который расположился в коридоре, на третьем этаже.

На открытии клуба присутствовали заместитель Губернатора области – начальник департамента образования Наталья Полуянова, первый заместитель председателя Белгородской областной Думы Александр Скляров, депутат областной Думы Михаил Понедельченко, а также глава администрации Новооскольского района Андрей Гриднев и настоятель Успенского Собора протоиерей Николай Герасимчук.

Неоценимую помощь в приобретении инвентаря для нового клуба оказал председатель БРОО «Шахматная федерация», международный гроссмейстер Александр Иванов.

Для школьников был организован турнир по шахматам. Играли по Швейцарской системе в пять туров, с использованием компьютерной программы «Swiss Master 5». Контроль времени 10 минут + 3 секунды до конца партии каждому участнику.

В результате упорной борьбы первое место занял Матвей Погорелов. На втором месте Игорь Радомский. Замкнул тройку призёров Виктор Секретарёв.

Они награждены грамотами от Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского района. От шахматного клуба «Белая ладья» все участники получили сладкие призы.

С.Гончарук – главный судья соревнования