Открытие Кубка Ректора НИУ "БелГУ"

В Молодежном культурном центре Белгородского государственного национального исследовательского университета начались соревнования на Кубок ректора по шахматам.

На церемонии открытия Кубка, проректор по культурной и воспитательной деятельности НИУ «БелГУ» Светлана Острикова , от имени ректора университета Олега Полухина, поприветствовала всех участников, отметив: «что уже становится хорошей традицией открывать соревнования в день рождения ректора», отметила, что по инициативе губернатора области Евгения Савченко и ректора вуза Олега Полухина в НИУ «БелГУ» открылся «Центр развития интеллектуальных видов спорта», одним из основных направлений деятельности которого будут шахматы.

Председатель БРОО «Шахматная федерация» Александр Иванов, рассказал о турнирах входящих в Кубок . и о нововведении 2017 года: отборочном этапе «Национальной студенческой шахматной лиги».

Заместитель руководителя управления по физической культуре и спорту администрации города Белгорода Наталья Тонких отметила значимость данных соревнований для региона и пожелала всем удачи.

Перед гостями и участниками соревнований выступили творческие коллективы МКЦ НИУ «БелГУ»: солистка Надежда Ненаткевич, ансамбль бального и эстрадного танца «Вдохновение», студия современного спортивного танца «Данс Хаос». Был показан один из рассказов о шахматах, воплощённых в мультипликационном фильме автора и режиссёра Якова Сморгонского.

В четырех турнирах борьба уже началась: среди иностранных землячеств, любительском, рейтинговом и отборочный этапе «Национальной студенческой шахматной лиги».

Вся информация о соревнованиях будет размещаться на сайте НИУ «БелГУ» и «Шахматы в Белгороде».

Информация предоставлена ЦРИВС НИУ "БелГУ". Фото пресс-службы НИУ "БелГУ