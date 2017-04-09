Открытие Кубка Ректора НИУ "БелГУ"

Опубликовано вс, 09/04/2017 - 23:45 пользователем Маслова Ирина

В  Молодежном культурном центре Белгородского государственного  национального исследовательского университета начались соревнования на  Кубок ректора  по шахматам.

   На церемонии  открытия Кубка, проректор по культурной и воспитательной деятельности НИУ «БелГУ» Светлана Острикова , от имени ректора университета Олега Полухина, поприветствовала всех участников, отметив: «что уже становится хорошей традицией открывать  соревнования в день рождения ректора», отметила, что по инициативе губернатора области Евгения Савченко  и ректора  вуза  Олега Полухина  в НИУ «БелГУ» открылся «Центр развития интеллектуальных видов спорта», одним из основных направлений деятельности которого будут шахматы.

Председатель  БРОО «Шахматная федерация» Александр Иванов, рассказал о  турнирах  входящих в  Кубок .  и о нововведении 2017 года: отборочном этапе «Национальной студенческой шахматной лиги».

       Заместитель руководителя  управления по физической культуре и спорту администрации города Белгорода  Наталья Тонких  отметила значимость данных соревнований для региона и пожелала всем удачи.

       Перед  гостями и участниками соревнований  выступили творческие коллективы  МКЦ НИУ «БелГУ»: солистка Надежда Ненаткевич, ансамбль бального и эстрадного танца «Вдохновение», студия современного спортивного танца  «Данс Хаос».   Был показан один из рассказов о шахматах,  воплощённых в мультипликационном фильме автора и режиссёра Якова Сморгонского.

  В четырех турнирах борьба уже началась: среди иностранных землячеств, любительском,  рейтинговом  и отборочный этапе «Национальной студенческой шахматной лиги».

       

 Вся информация о соревнованиях будет размещаться на сайте НИУ  «БелГУ» и «Шахматы в Белгороде».

 

Информация предоставлена ЦРИВС НИУ "БелГУ". Фото пресс-службы НИУ "БелГУ

 

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