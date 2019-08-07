«Освобождению города Белгорода посвящается»

4 августа в городе Новый Оскол, в филиале областного шахматного клуба «Мыслитель», который располагается в Читальном Зале Центральной библиотеки, провели межрайонный шахматный блицтурнир, который был посвящён 76-й годовщине освобождения города Белгорода от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

11 шахматистов из города Алексеевка и города Новый Оскол приняли в нём участие. Играли по Швейцарской системе в пять туров. Контроль времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

После пяти туров сразу два участника набрали по 4 очка. Ими оказались гости из города Алексеевка Василий Драницын и Владимир Шишкин. По дополнительным показателям победителем турнира стал Василий. Замкнул тройку призёров Иван Скурятин (г.Новый Оскол), который набрал 3,5 очка. Они награждены грамотами и денежными призами от спонсора. Грамоты и денежные призы получили Артём Рикун (МБОУ «СОШ №3», г.Новый Оскол) – самый молодой участник, Леонид Мирошников (г.Новый Оскол) – самый возрастной участник. Надежда Спесивцева (г.Новый Оскол) – за лучший результат среди женщин.

Е.Боганчикова – секретарь соревнования