Осовбождению города Новый Оскол посвящается.

26 января в читальном зале центральной библиотеки города Новый Оскол прошёл межрайонный блицтурнир по шахматам, посвящённый 77-й годовщине освобождения города Новый оскол от немецко-фашистких захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

26 шахматиста из семи районов области приняло в нём участие. Соревнование проходило по Швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

В результате сразу трое участника набрали по 7,5 очков. Дополнительные показатели вывели на первое место Александра Фетисова (г.Бирюч). На второй строчке в турнирной таблице расположился Виталий Полухин (г.Старый Оскол). Замкнул тройку призёров Сергей Фетисов (г.Бирюч).

Победитель и роизёры награждены грамотами, медалями и призами. Призы получили ещё ряд участников: Андрей Кунгурцев (пгт.Вейделевка) – за лучший результат среди школьников, Иван Сумароков (г.Шебекино) – за лучший результат среди ветеранов, Иван Скурятин (г.Новый Оскол) – за лучший результат среди новооскольских шахматистов.

Всем школьникам, кто принимал участие в соревновании, раздали шоколад.

С.Гончарук – главный судья соревнования