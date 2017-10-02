Осенний Воронеж

Опубликовано пн, 02/10/2017 - 22:13 пользователем Маслова Ирина

С 15  по 30 сентября в г.Воронеже прошел шахматный турнир "Осенний Воронеж", в котором принял участие наш земляк, Пенкин Виталий (ныне студент Воронежского педагогического университета).

В турнире играли 62 шахматиста. Пенкин Виталий, выпускник алексеевской ДЮСШ (тренер Жукова С.В.),  уверенно набрал 8 очков и занял первое место в этом турнире. 

Поздравляем с победой и желаем новых спортивных успехов!

Категория: 
Турниры
Яндекс.Метрика