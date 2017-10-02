С 15 по 30 сентября в г.Воронеже прошел шахматный турнир "Осенний Воронеж", в котором принял участие наш земляк, Пенкин Виталий (ныне студент Воронежского педагогического университета).

В турнире играли 62 шахматиста. Пенкин Виталий, выпускник алексеевской ДЮСШ (тренер Жукова С.В.), уверенно набрал 8 очков и занял первое место в этом турнире.

Поздравляем с победой и желаем новых спортивных успехов!