Осенний Воронеж
Опубликовано пн, 02/10/2017 - 22:13 пользователем Маслова Ирина
С 15 по 30 сентября в г.Воронеже прошел шахматный турнир "Осенний Воронеж", в котором принял участие наш земляк, Пенкин Виталий (ныне студент Воронежского педагогического университета).
В турнире играли 62 шахматиста. Пенкин Виталий, выпускник алексеевской ДЮСШ (тренер Жукова С.В.), уверенно набрал 8 очков и занял первое место в этом турнире.
Поздравляем с победой и желаем новых спортивных успехов!
Категория:
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии