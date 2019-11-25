Осенний квалификационный турнир по шахматам

Опубликовано пн, 25/11/2019 - 23:59 пользователем Маслова Ирина

В шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4  г. Белгорода завершился осенний квалификационный турнир по шахматам. Соревнования проводились по классическим шахматам, играли только в субботние дни.  В двух турнирах приняли участие  более 70 человек из г. Белгорода и Белгородского района.

В турнире "А" играли шахматисты с рейтингом 1150 и выше. Среди девушек призовые места заняли:

1 место-  Кравцова Елена

2 место-  Тичак Ксения

3 место- Морозова Анна

У юношей призерами стали:

 1 место-  Шалопутов Андрей

2 место- Колисниченко Владислав

3-4 места поделили Готчин Александр и Часовской Сергей.

В  турнире "В" играли шахматисты  без рейтинга и с рейтингом до 1150.

Призерами  среди девочек стали:

 1место - Юхименко Дарья

2 место- Король Анна

3 место - Жидкова Злата

У юношей призовые места заняли:

 1 место -  Кахидзе Сергей

2 место -  Войтко Данила

3 место -  Меденцев Даниил

Награждение призеров состоялось 24 ноября.  

 

 

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