Осенний квалификационный турнир по шахматам
В шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 г. Белгорода завершился осенний квалификационный турнир по шахматам. Соревнования проводились по классическим шахматам, играли только в субботние дни. В двух турнирах приняли участие более 70 человек из г. Белгорода и Белгородского района.
В турнире "А" играли шахматисты с рейтингом 1150 и выше. Среди девушек призовые места заняли:
1 место- Кравцова Елена
2 место- Тичак Ксения
3 место- Морозова Анна
У юношей призерами стали:
1 место- Шалопутов Андрей
2 место- Колисниченко Владислав
3-4 места поделили Готчин Александр и Часовской Сергей.
В турнире "В" играли шахматисты без рейтинга и с рейтингом до 1150.
Призерами среди девочек стали:
1место - Юхименко Дарья
2 место- Король Анна
3 место - Жидкова Злата
У юношей призовые места заняли:
1 место - Кахидзе Сергей
2 место - Войтко Данила
3 место - Меденцев Даниил
Награждение призеров состоялось 24 ноября.
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