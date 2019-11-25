В шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 г. Белгорода завершился осенний квалификационный турнир по шахматам. Соревнования проводились по классическим шахматам, играли только в субботние дни. В двух турнирах приняли участие более 70 человек из г. Белгорода и Белгородского района.

В турнире "А" играли шахматисты с рейтингом 1150 и выше. Среди девушек призовые места заняли:

1 место- Кравцова Елена

2 место- Тичак Ксения

3 место- Морозова Анна

У юношей призерами стали:

1 место- Шалопутов Андрей

2 место- Колисниченко Владислав

3-4 места поделили Готчин Александр и Часовской Сергей.

В турнире "В" играли шахматисты без рейтинга и с рейтингом до 1150.

Призерами среди девочек стали:

1место - Юхименко Дарья

2 место- Король Анна

3 место - Жидкова Злата

У юношей призовые места заняли:

1 место - Кахидзе Сергей

2 место - Войтко Данила

3 место - Меденцев Даниил

Награждение призеров состоялось 24 ноября.