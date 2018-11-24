Осенние турниры по шахматам

Более месяца продолжались осенние турниры в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4.

Всего приняли участие 72 шахматиста из г. Белгорода и Белгородского района.

В турнире А играли шахматисты с рейтингом 1150 и выше. Играли по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени- 1час, 15 минут каждому участнику.

Среди юношей победу одержал Пелипенко Владислав (тренер Вознюк Е.О.) из спортивной школы Белгородского района, он набрал 6 из 7 очков. На втором месте Шалопутов Андрей (Белгород, ДЮСШ 4, тренер Маслова И.В.), 3-4 места поделили Зайцев Дмитрий (Белгородский район, тренер Вознюк Е.О.) и Господаренко Антон (Белгород, тренер СОШ №31). По дополнительным показателям Зайцев Дмитрий стал третьим, хотя личную встречу проиграл.

Среди девушек 1-2 места поделили Кравцова Елена и Тичак Ксения (Белгород, тренер Маслова И.В.), но коэффициент выше у Елены, она и стала победительницей турнира. Третье место у Петровской Ольги (Белгород, тренер Волошкин В.И.).

В турнире В приняли участие 50 шахматистов, не имеющих рейтинга или с рейтингом до 1150), играли 9 туров с контролем 1 час на партию каждому участнику.

Среди мальчиков первое место занял Кривчиков Вадим из Белгородского района (тренер Вознюк Е.О.), на втором месте Чеков Илья (Белгород, тренер Маслова И.В.), третье-пятое места поделили соответственно Краснонос Вячеслав, Лохман Борис (Белгород, тренер Маслова И.В.) и Надькин Артём (Строитель, тренер Мурысев В.).

У девочек Дикунова Алена показала самый лучший результат (в общем зачете она заняла 2 место, набрав 7 очков), а среди девочек стала первой. На втором месте Буданова Маргарита- 6 очков, третье место заняла Деркач Софья. На 4 месте Леоненко Дарья, 5-8 места заняли - Юхименко Дарья, Дуганова Евгения, Долгополова Виктория (все девочки из Белгорода, тренер Маслова И.В.) и Матюшина София (Строитель, тренер Мурысев В.).

Призеры соревнований награждены грамотами МБУДО ДЮСШ №4 и призами.