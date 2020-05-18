Онлайн «Кубок Профкома НИУ «БелГУ» по шахматам, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г.
проводится c 21 по 23 мая 2020г.,
на интернет портале https://play.chessking.com
Порядок проведения:
по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 15 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.
Участники: Обучающиеся НИУ «БелГУ» (любой формы), Преподаватели и сотрудники университета. члены шахматного клуба НИУ «БелГУ», обучающиеся в «Центре развития интеллектуальных видов спорта».
Начало соревнований 21 мая в 21.00.
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В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников, восстановление связи происходит за счет времени участника, на чьей стороне произошел разрыв.
Подробный порядок проведения и расписание турнира размещается на сайте https://play.chessking.com,
Все вопросы по эл. Почте: группа в контакте:
Директору ЦРИВС А.А.Иванову по телефону: Viber,Whats App:8-910-323-91-75.
Подробности в разделе "Положения"
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