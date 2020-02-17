Одно поколение воспитывает другое

«Шахматы в Белгороде»

Это высказывание Иммануила Канта очень точно характеризует прошедшие шахматные турниры в г. Алексеевке. В минувшие выходные состоялось торжественное награждение призеров и победителей Чемпионата Алексеевского городского округа по классическим шахматам и Первенства Алексеевского городского округа среди детей 2009 г.р. и моложе на призы шахматной школы «Каисса». Оба турнира, которые стартовали в середине января и спустя месяц подошли к своему логическому завершению, были проведены в рамках года «Памяти и славы».

По выходным дням в городском шахматно-шашечном клубе им. Б. В. Синева свои первые шахматные шаги делали дети, которые буквально несколько месяцев назад только познакомились с древней игрой, но подобно шахматным фигурам уже рвутся в бой. Турнир собрал 20 мальчишек и девчонок 6-ти - 10-летнего возраста, тренеров Жуковой С. В. (МБУ «АСШ») и Першина С. Н. (ШШ «Каисса»). Необходимо отметить, что среди учащихся шахматной школы есть и «Каиссята» 4-5 лет, которые решают шахматные задачки, разгадывают головоломки, в игровой форме знакомятся с самой умной игрой и по примеру старших, также готовятся к шахматным сражениям.

Касаемо итогов турнира, победу праздновал Макаренко Глеб, видимо для алексеевской земли, есть что-то загадочное в этой фамилии, а у тренера, Жуковой С. В. есть какой-то ключик. На втором месте финишировал Демьянов Дмитрий, «бронза» в активе Зверева Глеба (все МБУ «АСШ»).

Довольно успешно выступили и ученики шахматной школы, несмотря на то, что дети приступили к занятиям шахматами только с ноября 2019 года. Безбородых Захар и Брылев Даниил всего на 1 очко отстали от «бронзового» призера, разделив между собой 1-2 место среди детей 2009-2011 г.р. Третьим в этой категории стал воспитанник спортивной школы Попов Даниил.

В категории детей 2012-2013 г.р. «золотая» медаль досталась также воспитаннику «Каиссы» Колосову Александру, «серебро» и «бронза» в активе учащихся МБУ «АСШ» Гончарова Артема и Мишина Ивана соответственно.

Среди девочек лучший результат показала Ткаченко Дарья, второе место заняла Модина Анастасия (обе МБУ «АСШ»), на третьем месте Прокопенко София («Каисса»).

Все призеры и победители соревнований отмечены грамотами и медалями шахматной школы.

Как уже отмечалось выше, параллельно с детским турниром проходил Чемпионат городского округа, в котором приняли участие более опытные спортсмены. Ветераны, шахматисты среднего возраста и дети с игровым опытом в несколько лет оспаривали право быть лучшим игроком района, славящегося своим «маленьким солнцем» растущем на земле.

Девять туров классических шахмат по швейцарской системе с контролем времени 1 ч. 00 мин. каждому участнику партии + 30 сек. добавления за каждый сделанный ход, разбавили список алексеевских турниров, который в основном состоит из баталий в быстрые шахматы. «Классика» позволяет шахматистам ознакомиться с манерой и структурой игры предстоящего соперника, благодаря изучению ранее им сыгранных партий. Кроме того, игра в классические шахматы позволяет анализировать позицию более глубоко, находить такие варианты, которые не всегда можно увидеть из-за лимита времени, иными словами они просто позволяют творить!

Самым творческим человеком Чемпионата округа оказался Першин Сергей, единственный из участников проведший турнир без поражений, сведя 2 партии вничью, одна из которых в последнем туре была им же и предложена, что позволило занять первое место, не дожидаясь других результатов и с 8 очками уверенно занять 1 место.

«Серебряную» медаль набрав 7 очков завоевал Сбоев Александр, участник которого тоже можно отнести к категории «сплав опыта и молодости». Александр посещал секцию шахмат еще в школьные годы, занимал места в соревнованиях различного уровня, но в его жизни был период, когда с игрой оказалось не по пути. И вот спустя несколько лет, состоялось его феерическое возвращение в игру на 64 клетках.

«Бронза» в активе опытного и маститого шахматиста, представителя Иловской сельской территории, тренера МБУ «АСШ» Стопичева Ивана. Это человек, один из немногих, который живет шахматами и даже находясь вне стен своей работы, а приезжая в городской шахматный клуб, может собрать вокруг себя абсолютно незнакомых ему детей и начинать рассказывать им о всех прелестях игры, за что дети отвечают ему вниманием и благодарностью.

Призеры Чемпионата Алексеевского городского округа отмечены грамотами, медалями и статуэтками, победителю соревнований вручены грамота, медаль и кубок.

Участники обоих турниров благодарят шахматную школу «Каисса» и управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа за высокую организацию и проведение соревнований.

У шахматистов есть всего неделя, на то, чтобы передохнуть и проанализировать свои ошибки. Уже 22-23 состоятся традиционные, межобластные, командные турниры среди детей и взрослых в рамках «Кубка главы администрации Алексеевского городского округа». По предварительным данным ожидается участие более 100 человек из городов Белгородской и Воронежской области.

Учитывая популярность шахмат в городе и наличие опытных наставников, Алексеевскую землю ждет большое шахматное будущее.