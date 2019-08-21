Очередная победа Елизаветы Дорохиной!

С 12 по 20 августа в г. Нижний Новгород прошел 39 Всероссийский шахматный фестиваль «Кубок Надежды – 2019». В программу фестиваля входили : Этап Кубка России, Open - турнир, Блицтурнир, Турнир по быстрым шахматам.

В этом году фестиваль собрал представителей 31 региона России, были гости из Италии, Великобритании, а также из Донецка. В общей сложности в соревнованиях фестиваля участвовали 702 человека.

В Этапе Детского Куба России среди девушек до 15 лет победила Дорохина Елизавета ( Губкинский район). Эта победа дает Лизе большие шансы на попадание в Финал Детского Кубка России 2019 года.