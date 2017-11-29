Ноябрьские турниры в Валуйках

Блицтурнир в день народного единства.

4 ноября 2017 года в Валуйках во Дворце Культуры и Спорта состоялся блицтурнир по шахматам, посвященный дню народного единства.

15 участников из Валуек, поселка Уразово и сел Валуйского района около трех часов вели борьбу на шахматных полях за призовые места.

Турнир проходил по правилам ФИДЕ по круговой системе с контролем времени 5 минут на партию каждому участнику. Жесткий контроль не раз вносил свои коррективы в игру участников. Цена ошибки отдаляла от призовых мест.

С первых туров определилась пятерка лидеров. Бескомпромиссная борьба участников отразилась на конечных результатах лишь в последнем туре. С разницей в пол очка пятерка сильнейших и более удачливых участников пришла к финишу со следующими результатами. Набрав 12,5 очков из 14, первое место занял С.Кузнецов. На втором месте с 12 очками расположился С. Посохов. Ничья в последнем туре вывела на третье место А.Корякина, также с разницей в пол очка от второго призера. Успешно провели турнир Э. Сумин – 10,5 очков и В. Бакута – 10 очков. Они расположились на четвертом и пятом местах.

Всем призерам были вручены грамоты, призы и журналы « 64 - Шахматное обозрение».

Турнир памяти Героя Советского Союза А.С. Евтушенко.

11 ноября 2017 года в селе Соболевка Уразовского сельского поселения состоялся, уже традиционный, шахматный блицтурнир, посвященный 105 годовщине со дня рождения Героя Советского Союза А.С.Евтушенко уроженца села Знаменка Валуйского района. В турнире приняли участие 18 шахматистов из г. Валуек, поселка Уразово и близлежащих сел, которые были разделены на 2 подгруппы по 9 человек. Турнир проходил по правилам ФИДЕ.

Из каждого полуфинала в финал выходило по три участника. Контроль времени 10 минут на партию. В результате упорных поединков шестерка финалистов разыграла три призовых места, но уже с контролем времени 5 минут на партию. Жесткий контроль и удача сопутствовала шахматистам из города Валуек. На первом месте закрепился Р. Нуруллин с результатом 4,5 очка из пяти. На втором В. Жиляев. В его активе 4 очка. На третьем М.Наливайко. Всем призерам были вручены грамоты и призы. Утешительный приз за четвертое место достался Э.Сумину. Шестерку финалистов замкнули В. Детков и А.Король.

Командное первенство района среди сельских поселений.

25 ноября в 10 часов в шахматном клубе ДК и С состоялся командный турнир среди сельских поселений. Состав команды 2 человека в возрасте от 16 лет и старше.

В этом году в соревновании прияли участие восемь команд. Турнир проходил по круговой системе и по правилам ФИДЕ. Контроль времени 10 минут на партию каждому участнику. Перед началом турнира выступил начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике А.Широков. Около трех часов продолжались поединки. Как и в прошлом году, победителем стала команда поселка Уразово с результатом 13 очков из 14 в составе А. Цопы и В. Бугакова. На втором месте шахматисты С. Кузнецов и А. Винокуров из Тимоновского с/п, набравшие 11 очков, что также повторение прошлогоднего результата. По девять очков набрали две команды, поделившие 3-4 места. По личной встрече на третьем месте закрепились шахматисты А. Троян и Е. Безгодков из Насоново. На четвертом команда из Яблоновского с/п в составе 79 летнего В. Карагодина и пенсионерки В. Трегубовой. Это не единственная женщина, принявшая участие в турнире. На пятом месте были представители Бирючанского с/п в составе опытного любителя Ю. Елкина и шахматистки К. Масько. По завершении турнира командам призерам были вручены грамоты. Будем надеяться, что количество участников из сельских поселений с годами будет увеличиваться.

Р.Нуруллин