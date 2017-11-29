Ноябрьские турниры в Валуйках

Опубликовано ср, 29/11/2017 - 22:34 пользователем Маслова Ирина

                                                           Блицтурнир  в день народного единства.

     4 ноября 2017 года в Валуйках во Дворце Культуры  и Спорта  состоялся блицтурнир по шахматам, посвященный дню народного единства.

     15 участников из Валуек, поселка Уразово и сел Валуйского района около трех часов вели борьбу на шахматных полях за призовые места.

      Турнир проходил по правилам ФИДЕ по круговой системе с контролем времени 5 минут на партию каждому участнику. Жесткий контроль не раз вносил свои коррективы в игру участников. Цена ошибки отдаляла от призовых мест.

      С первых туров определилась  пятерка лидеров.  Бескомпромиссная борьба участников отразилась на  конечных результатах лишь в последнем туре. С разницей в пол очка   пятерка сильнейших и более удачливых участников пришла к финишу со следующими результатами. Набрав 12,5 очков из 14, первое место занял С.Кузнецов. На втором месте с 12 очками расположился С. Посохов. Ничья в последнем туре вывела на третье место  А.Корякина, также с разницей в пол очка от второго призера.  Успешно провели турнир Э. Сумин – 10,5 очков и В. Бакута – 10 очков. Они расположились на четвертом и пятом местах.

       Всем призерам были вручены грамоты, призы и  журналы « 64 - Шахматное обозрение».                                             

                        Турнир памяти Героя Советского Союза  А.С. Евтушенко.

         11 ноября  2017 года в селе Соболевка Уразовского сельского поселения состоялся, уже традиционный, шахматный блицтурнир, посвященный 105 годовщине со дня рождения Героя Советского Союза  А.С.Евтушенко уроженца села Знаменка Валуйского района. В  турнире приняли участие 18 шахматистов из г. Валуек, поселка Уразово и близлежащих сел, которые были разделены на 2 подгруппы по 9 человек.   Турнир проходил по правилам ФИДЕ.

         Из каждого полуфинала в финал выходило по три участника. Контроль времени 10 минут на партию. В результате упорных поединков шестерка финалистов разыграла три призовых места, но уже с контролем времени 5 минут на партию. Жесткий контроль и удача сопутствовала шахматистам из города Валуек. На первом месте закрепился Р. Нуруллин  с результатом 4,5 очка из пяти. На втором В. Жиляев. В его активе 4 очка. На третьем  М.Наливайко. Всем  призерам были вручены грамоты и призы. Утешительный приз за четвертое   место достался Э.Сумину. Шестерку финалистов замкнули В. Детков и А.Король.

                          Командное первенство района среди сельских поселений.

       25 ноября  в 10 часов в  шахматном клубе ДК и  С состоялся командный  турнир среди сельских поселений. Состав команды 2 человека в возрасте от 16 лет и старше.  

       В этом году в соревновании прияли участие  восемь команд. Турнир проходил по круговой системе и по правилам ФИДЕ. Контроль времени 10 минут на партию каждому участнику.  Перед началом  турнира выступил  начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике А.Широков. Около трех часов продолжались поединки. Как и в прошлом году, победителем стала команда поселка Уразово с результатом 13 очков из 14 в составе А. Цопы и В. Бугакова. На втором месте шахматисты  С. Кузнецов и А. Винокуров из Тимоновского с/п, набравшие 11 очков, что также повторение прошлогоднего результата. По девять очков набрали две команды, поделившие 3-4 места. По личной встрече на третьем месте закрепились шахматисты А. Троян и Е. Безгодков из Насоново. На четвертом команда из Яблоновского с/п в составе 79 летнего В. Карагодина и пенсионерки В. Трегубовой. Это не единственная женщина, принявшая участие в турнире. На пятом месте были представители Бирючанского с/п в составе опытного любителя  Ю. Елкина и   шахматистки  К. Масько. По завершении турнира командам призерам были вручены грамоты. Будем надеяться, что количество участников  из сельских поселений с годами будет увеличиваться.

                                                                                                                    Р.Нуруллин

 

 

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