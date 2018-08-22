Новости клуба ветеранов «Мыслитель»

11 августа клуб совместно со спорткомитетом г. Белгорода провел в честь дня физкультурника блиц-турниры по шахматам среди мужчин, женщин и детей. У мужчин 1-2 места поделили: ветеран Вячеслав Мартынов и школьник Саша Безухов. У женщин первой стала Алла Цыганенко. У девочек – Полина Чистикова, а среди мальчиков победил Влад Вологин. Победители и призеры шахматных баталий были награждены дипломами и медалями от спорткомитета г. Белгорода, которые вручил им президент областной шахматной федерации Александр Косов. Также небольшие сувениры в этот день участникам и зрителям были подарены депутатом Городской Думы Владимиром Абельмазовым.

А 18 августа, на очередной встрече, руководитель клуба, член Общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин открыл традиционные шахматные блиц-турниры, посвященные празднованию Яблочного спаса (Преображения Господня). Среди мужчин победителем стал Михаил Мирошников, а среди детей – Семен Харченко. Победители и призеры соревнований были награждены грамотами от шахматной федерации г. Белгорода, а все дети, присутствующие на мероприятии получили сладкие подарки от тренера ДЮСШ №4 Владимира Волошкина, в том числе и надежда белгородских шахмат, самый младший участник, 6-летний Селиванов Нестор, который показывает не по годам очень уверенную, самобытную игру.

После турниров участники соревнований и зрители переместились в шахматный павильон в парке им. Ленина на дегустацию даров природы, выращенных самими членами клуба. Особенно широко были представлены экспозиции плодов и овощей Сергея Горковенко и Татьяны Зацепиной. А дополнительно праздничное настроение создали белгородские поэты – член Союза писателей России Валерий Игин, представитель литературной студии «Слово» Татьяна Клепинина, а также руководитель клуба «Мыслитель» Владимир Зацепин, который прочитал стихи, подготовленные к своему новому сборнику. Каждое стихотворение поэтов было встречено бурными аплодисментами участников клуба и многочисленными зрителями.

Праздник удался!