Новости клуба ветеранов «Мыслитель».

12 августа клуб совместно со спорткомитетом г.Белгорода и общественной палатой Белгородской области провели блиц-турниры среди мужчин и женщин в честь Дня физкультурника. У мужчин, при 10 участниках, первое место занял Матузный Анатолий, 2-6 места поделили: Козинов, Мирзобеков, Чуев, Сляняев, Горковенко. Уженщин, при 8 участницах, первое место заняла Рита Гавриленко, второе Альвина Ковалева, третье – Цыганенко Алла. Победители и призеры были награждены дипломами от спорткомитета г.Белгорода.

19 августа клуб «Мыслитель» приглашает всех желающих к 12 часам дня в шахматный павильон парка им.Ленина – на празднование Яблочного Спаса (Преображение Господне). В программе: дегустация даров природы, выращенных самими участниками клуба, апробация меда от знаменитого пасечника и постоянного спонсора клуба Владимира Вашева, бесплатная раздача рассады сортовой клубники от председателя клуба Владимира Зацепина, небольшой концерт с исполнением стихов и песен, и, в заключении, блиц-турнир среди мужчин и женщин с призами и дипломами.

А 22 августа клуб приглашает принять участие в торжественном шествии, посвященном Дню государственного флага России. Сбор в 12 часов дня у Белгородской государственной универсальной научной библиотеки по адресу: г.Белгород, ул.Попова, 39а. Каждому участнику праздника будет вручен миниатюрный флаг России. В заключении пройдут три блиц-турнира: детский, мужской и женский.

Председатель клуба «Мыслитель», член общественной палаты Белгородской области Зацепин Владимир Павлович