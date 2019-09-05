«Новости из города Новый Оскол»

За неделю до школы в городе Новый Оскол были организованы и проведены такие мероприятия.

25 августа в отделе культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол» прошли шахматно-шашечные баталии, которые посвятили Дню шахтёра. В турнире по русским шашкам первое место заняла Полина Коробова (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте Ксения Притулина (МБОУ «СОШ №3»). Замкнул тройку призёров Данил Рыков (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»).

В шахматном турнире для учеников 1-2 классов первое место занял Максим Пивкин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). На второй строчке в турнирной таблице расположилась Ульяна Масленникова (МБОУ «СОШ №3»). Третье место заняла Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

В турнире по шахматам, где сражались ребята постарше, первое место занял Сергей Катернюк (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). На втором месте Эмилия Белоусова (МБОУ «МОШ №3»), на третьем – Ангелина Глушкова (МБОУ «СОШ №3»).

В 15 часов в филиале шахматного клуба «Мыслитель» состоялся блицтурнир по шахматам для взрослых шахматистов. Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику. В этом турнире места распределились следующим образом: 1 место – Иван Скурятин, 2 место – Сергей Гончарук, 3 место – Леонид Мирошников.

28 августа в городском парке культуры и отдыха состоялось закрытие летнего читального зала. На закрытии побывали любители шахмат. Они не только поучаствовали в мероприятиях, которые организовали сотрудники отдела обслуживания центральной библиотеки, сотрудники отдела библиотечного краеведения и сотрудники центральной детской библиотеки, но и сыграли в шахматном турнире. Победителем шахматного соревнования стал Сергей Гончарук. На втором месте – Алексей Бакланов, на третьем – Данил Грунин.

В 12 часов в воскресной школе Успенского Собора состоялись баталии по шахматам и шашкам, которые посвятили празднованию православного праздника Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. В шахматном турнире победителем стал Данил Грунин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). На втором месте Ульяна Масленникова (МБОУ «СОШ №3»). Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой») заняла третье место.

В турнире по русским шашкам первое место заняла Полина Коробова (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте расположилась Ангелина Глушкова (МБОУ «СОШ №3»), на третьем – Анастасия Третьякова (МБОУ «СОШ №3»).

Вечером школьники посетили клуб интеллектуальных игр «Филин», который работает в Центре молодёжных инициатив. Сначала сыграли в различные игры, а потом приступили к шахматно-шашечным баталиям. В турнире по шахматам первое место занял Матвей Чикалов (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). На втором месте Ульяна Масленникова (МБОУ «СОШ №3»). Замкнула тройку призёров Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

В турнире по русским шашкам места распределились следующим образом: 1 место – Ксения Притулина (МБОУ «СОШ №3»), 2 место – Данил Грунин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»), 3 место – Полина Коробова (МБОУ «СОШ №3»).

29 августа в отделе культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол» состоялись турниры по шахматам и русским шашкам, которые были посвящены празднованию в честь перенесения Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

В турнире по шахматам победителем стала Ульяна Масленникова (МБОУ «СОШ №3»). Второе место занял Матвей Чикалов (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»), третье – Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

В турнире по русским шашкам места распределились следующим образом: 1 место – Ксения Притулина (МБОУ «СОШ №3»), 2 место – Полина Коробова (МБОУ «СОШ №3»), 3 место – Анастасия Третьякова (МБОУ «СОШ №3»).

Победители и призёры всех перечисленных соревнований награждены грамотами и сладкими призами.

Н. Шаульская – начальник управления культуры Новооскольского городского округа