«Новооскольцы провели спортивный праздник»

Спортивный праздник, посвящённый Дню физкультурника, прошёл на стадионе города Новый Оскол 11 августа. В нём приняли участие коллективы физической культуры организаций и учреждений Новооскольского района. По традиции в этот день среди многих видов спорта били и шахматные баталии.

Перед началом состязаний начальник Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального района «Новооскольский район» Марина Швирст вручила награды тем спортсменам и физкультурникам, которые внесли свой вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта на территории Новооскольского района.

Тренеру-преподавателю отделения шахмат муниципального бюджетного учреждения дополнительного образовании «Детско-юношеская спортивная школа им. А.Е.Щербака» Сергею Гончаруку от начальника Управления физической культуры и спорта Белгородской области Олега Сердюкова за личный вклад и развитие отрасли «Физическая культура и спорт» на территории Белгородской области вручили Благодарственное письмо.

В турнире по шахматам приняло участие 10 шахматистов. Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

В результате первое место, набрав 8 очков из 9 возможных занял Сергей Гончарук (г.Новый Оскол). Его результат: +7 =2 –0. Отстав на одно очко второе место занял Мурвалат Юсубов (с.Великомихайловка). Также семь очков набрал третий призёр Алексей Бакланов (г.Новый Оскол), но у него, дополнительные показатели оказались хуже. Победитель и призёры первенства района по шахматам в рамках празднования Всероссийского Дня физкультурника награждены дипломами и медалями Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального района «Новооскольский район».

В 15.00 часов в Воскресной школе Успенского Собора стартовал турнир по шахматам для школьников. В этом турнире победителем стал Максим Коркин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). На втором месте расположился Михаил Лотков (МБОУ «СОШ№2 с УИОП»). Первоклассник МБОУ «СОШ №1 с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой» Роман Демиденко замкнул тройку призёров.

В турнире среди девочек места распределились следующим образом: 1 место – Мария Мамедова (МБОУ «Прибрежная ООШ»), 2 место – Олеся Подлесная (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»), 3 место – Дарья Булавина (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

Победители и призёры награждены грамотами шахматно-шашечного клуба «Белая ладья» и сладкими призами.

В.Горбатовский – начальник отдела по физической культуре и спорту Управления

физической культуры, спорта и молодёжной политики

администрации муниципального района «Новооскольский район»