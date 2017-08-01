«Новому Осколу 370 лет»

В минувшие выходные, в Читальном Зале Центральной районной библиотеки города Новый Оскол состоялись открытые первенства по шахматам и русским шашкам «дисциплина Блиц», Они были посвящены 370-й годовщине со дня основания города Новый Оскол, который в момент его создания назывался Царёв Алексеев.

Соревнования по шахматам проводились по Швейцарской системе в шесть туров. Контроль времени – 10 минут до конца партии каждому участнику.

В результате упорной и бескомпромиссной борьбы первое место в шахматном турнире занял Владимир Боровков (г.Новый Оскол), который набрал 5 очков из 6 возможных. Сразу два участника набрали по 4,5 очка. Это кандидаты в мастера спорта из п.Волоконовка Алексей Андриянов и Василий Заболоцких. Лучшие дополнительные показатели вывели на второе место Алексея Петровича.

В зачёте среди школьников младших классов места распределились следующим образом: 1 место – Артём Рикун, 2 место – Дмитрий Мелешков, 3 место – Роман Веневцев.

Среди девочек первое место заняла Маргарита Шаталова. На втором месте – Анна Щелкачёва, на третьем – Полина Ковалёва.

В турнире по русским шашкам первое место занял Алексей Скурыдин (г.Новый Оскол). На втором месте – Сергей Гончарук (г.Новый Оскол), на третьем – Ростислав Славинский (с.Оскольское).

Призёры праздничных турниров награждены дипломами и медалями от администрации Новоосокльского района. Ценные призы предоставил шахматно-шашечный клуб «Белая ладья». Победителям соревнований вручены кубки.

В.Горбатовский – начальник отдела физической культуры и спорта

администрации Новооскольского района