«Новогодняя снежинка 2019» - поселок Вейделевка

В преддверье Рождества в шахматном клубе поселка Вейделевка собрались юные шахматисты, чтобы принять участие в шахматном турнире по блицу «Новогодняя снежинка 2019». Турнир проходил по швейцарской системе, с компьютерной жеребьевкой, контроль времени 10 минут каждому участнику. 19 спортсменов в возрасте 7-12 лет, сели за шахматную доску чтобы выявить сильнейшего. По итогам турнира среди мальчиков 1 место Сидоров Юрий, 2 место Иващенко Семен, 3 место Кунгурцев Андрей. Среди девочек 1 место Гангур Анастасия, 2 место Яненко Наталья, 3 место Стародубцева Анастасия. Победители турнира были награждены грамотами и медалями. А самым маленьким участникам был вручен памятный приз!