Новогодний турнир по шахматам среди команд начальных классов общеобразовательных учреждений г.Белгорода

17-19 декабря в г. Белгороде прошли Новогодние соревнования школьных команд по шахматам. Турниры проходили на трех базах и проводились по аналогии со Спартакиадой школьников, но только участниками были шахматисты начальных классов. В составе команд играли два мальчика и одна девочка. Не допускались к участию шахматисты, имеющие разряды и занимающиеся в спортивных школах, чтобы выявить качество подготовки учащихся в школах.

На базе "ЦО №1" прошли турниры среди полнокомплектных школ. Призерами соревнований стали:

1 место- МБОУ СОШ №50 (Мизев С., Красильников М.,Сячина М.)

2 место - МАОУ «Центр Образования № 1» (Симаков А., Бакулин Е., Демяненко А.)

3 место - МБОУ СОШ №46 (Антонов А., Кузнецов Э.,Хецкало В.)

На базе Гимназии №2 сотоялись турниры среди среднекомплектных школ. Призерами стали:

1 место -МБОУ СОШ №47 (.Шумейкин А., Кривчин, МакароваМ.)

2 место - МБОУ СОШ №48 (Николенко Н., Шинкарев Е., Кожарина Д.)

3 место - Гимназия №12 (Курченко Р., Шульга А., Шеховская Е.)

В шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 прошли соревнования среди малокомплектных школ.

Призерами стали:

1 место -МБОУ СОШ №34 (Овсянник А., Оспищев И.,Юсупова Х)

2 место -МБОУ СОШ №24 (Феактистов Е., Воронин А.,Феактистова Е)

3 место - Прогимназия №51(Сукач М., Семенюк Л.,Гудырева О)

В разделе "таблицы" можно познакомиться подробнее с результатами, а в "фотогалерее" - увидеть фото.