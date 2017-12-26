Новогодний Шахматный Карнавал состоялся в НИУ БелГУ

23 декабря 2017 года в МКЦ НИУ "БелГУ" состоялся Новогодний Шахматный Карнавал. В празднике приняли участие воспитанники шахматного клуба ДЮСШ №4 и юные шахматисты ЦРИВС НИУ "БелГУ".

Ёлочка пушистая,

Свежая, душистая!

Мы ведем под ёлкой хоровод.

Песнями и плясками,

Играми и сказками

Шахматный встречаем Новый год!

Как обычно, под Новый год все шахматные фигуры готовились к Карнавалу. Вот уже звучат поздравительные стихи от ведущей-Снегурочки и все гости, зрители и, конечно же, артисты замерли в предвкушении праздника. Внезапно влетела Сорока и на хвосте принесла плохую новость - главные фигуры шахматного королевства похищены Кощеем, и поэтому праздник под угрозой.

Но шахматные фигуры унывать не привыкли. Позвав Шахматную Доску и трех замечательных Богатырей - Вертикалика, Горизонталика и Диагоналика, Снегурочка просит их отправиться на поиски. А в лесу своя шахматная жизнь: Баба Яга решает шахматные задачи на конкурс (в прошлом году на Карнавале "шоколад за задачи давали..."), Леший читает шахматные книжки, мечтает стать Чемпионом леса и обыграть Кощея. Вот они-то и помогли нашим друзьям-богатырям.

Пешки от всей души потанцевали с Бобкой Ёжкой "Ёлочки-пенечки", а Лешего ребята научили Слонами и Конями играть. И как только заветный сундучок с Кощеевой смертью оказался в руках у наших героев, тут и наступила развязка всех событий. Кощей вначале заупрямился, но пришли Ладьи -русские красавицы, "засыпали" Кощея шахматными загадками и... он сдался. Оказалось, что не только в белгородских школах проходит программа "Шахматы в школе". Похитил Кощей Короля с Королевой, чтобы они его научили в шахматы хорошо играть. Ребята громким смехом разбудили Короля и Ферзя и все фигуры стали в ряд.

Тут и Дедушка Мороз подоспел. Он поиграл с ребятами и раздал всем подарки.

Ребята читали стихи, пели песни, кружились в танцах -хороводах, играли в игры, получали подарки и награды, завоеванные в Новогодних турнирах.

Мероприятие такого масштаба в городе Белгороде прошло впервые. Дело в том, что шахматный клуб ДЮСШ №4, где традиционно проходят Новогодние Карнавалы, тесноват для такого количества желающих принять участие в шахматном празднике (всего в утреннике выступило42 человека!). Поэтому, объединившись в центром интеллектуальных игр и провели совместную "Шахматную ёлку"в уютном фойе молодежно-культурного центра.