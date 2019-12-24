Новогодние турниры в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4
В шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 с 16 по 21 декабря прошли Новогодние турниры по быстрым шахматам.
Соревнования проводились по возрастам: среди дошкольников и первоклассников, среди учащихся 2-4 классов, среди старших ребят - 5-9 класс, а также в этом году впервые прошел турнир среди родителей воспитанников.
Призеры турнира среди дошкольников и первоклассников:
1 место - Чернов Илья,
2 место - Король Никита,
3 место - Шмидт Артем,
среди девочек:
1 место - Казимова Ирина,
2 место - Батищева Мария.
Призеры турнира среди шахматистов 2-4 классов:
1 место - Андросов Владимир,
2 место - Севриков Тимофей,
3 место - Ильенко Филипп. Среди девочек-
1 место-Пьянкова Ольга,
2 место - Юхименко Дарья,
3 место - Пьянкова Юлия.
Стоит отметить, что Пьянкова Ольга в общем зачете среди мальчиков и девочек, показала наилучший результат.
В турнире среди старших учащихся 5-9 классов, среди юношей:
1 место занял Шалопутов Андрей,
2 место - Кривцов Дмитрий,
3 место - Часовской Сергей, Среди девушек:
1 место заняла Тичак Ксения.
2 место у Нестеровой Марии.
В этом году впервые прошел турнир среди родителей. Призёрами стали:
1 место- Кривцов Андрей Владимирович,
на 2 месте - Гетманцев Максим Александрович,
3 место занял Войтко Игорь Андреевич.
Все участники получили грамоты и сладкие призы.
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