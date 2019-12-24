Новогодние турниры в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4

В шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 с 16 по 21 декабря прошли Новогодние турниры по быстрым шахматам.

Соревнования проводились по возрастам: среди дошкольников и первоклассников, среди учащихся 2-4 классов, среди старших ребят - 5-9 класс, а также в этом году впервые прошел турнир среди родителей воспитанников.

Призеры турнира среди дошкольников и первоклассников:

1 место - Чернов Илья,

2 место - Король Никита,

3 место - Шмидт Артем,

среди девочек:

1 место - Казимова Ирина,

2 место - Батищева Мария.

Призеры турнира среди шахматистов 2-4 классов:

1 место - Андросов Владимир,

2 место - Севриков Тимофей,

3 место - Ильенко Филипп. Среди девочек-

1 место-Пьянкова Ольга,

2 место - Юхименко Дарья,

3 место - Пьянкова Юлия.

Стоит отметить, что Пьянкова Ольга в общем зачете среди мальчиков и девочек, показала наилучший результат.

В турнире среди старших учащихся 5-9 классов, среди юношей:

1 место занял Шалопутов Андрей,

2 место - Кривцов Дмитрий,

3 место - Часовской Сергей, Среди девушек:

1 место заняла Тичак Ксения.

2 место у Нестеровой Марии.

В этом году впервые прошел турнир среди родителей. Призёрами стали:

1 место- Кривцов Андрей Владимирович,

на 2 месте - Гетманцев Максим Александрович,

3 место занял Войтко Игорь Андреевич.

Все участники получили грамоты и сладкие призы.