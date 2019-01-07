Новогодние и Рождественские турниры в Валуйках и селе Соболевка

Предновогодний блицтурнир.

30 декабря 2018 года в шахматном клубе в здании Административно – делового центра города Валуйки состоялся предновогодний блицтурнир, в котором приняли участие шахматисты как города так и района.

10 участников из Валуек, поселка Уразово и сел Валуйского района около двух часов вели борьбу на шахматных полях за призовые места.

Турнир проходил по правилам ФИДЕ по круговой системе с контролем времени 5 минут на партию каждому участнику. Жесткий контроль не раз вносил свои коррективы в игру участников. Цена ошибки отдаляла от призовых мест.

Бескомпромиссная борьба участников отразилась на конечных результатах лишь в последнем туре. Набрав по 7 очков из 9, первое и второе место поделили Сергей Посохов и Николай Никонов. По дополнительным показателям лидерство у первого. Победа в последнем туре вывела на третье место Александра Корякина с разницей в пол очка от первых двух призеров. Николай Толмачев из Уразово, уступивший в последнем туре третьему призеру, с 5,5 очками закрепился на четвертом месте. Участникам, занявшим 1-3 места, были вручены грамоты и журналы « 64 - Шахматное обозрение» за 2018 год.

Рождественский блицтурнир на Уразовской земле.

5 января 2019 года в селе Соболевка Уразовского сельского поселения в филиале спортивного клуба «Русич» состоялся Рождественский шахматный блицтурнир.

Благодаря Николаю Толмачеву - любителю шахмат и руководителюспортивного клуба на уразовской земле довольно часто проходят шахматные мероприятия. В турнире часто принимают участие шахматисты из города и близлежащих сел. И в этот раз записалось 16 любителей. Турнир проходил по правилам ФИДЕ по круговой системе с контролем времени 10 минут на партию каждому участнику. Пятичасовая борьба завершилась победой хозяев Виталия Полухина с результатом 14,5 очков из 15. На втором месте Александр Твердохлебов также не проигравший ни одной партии, но пол очка уступивший победителю. Валуйчанин Николай Никонов на третьем месте и в его активе 11 очков. Николай Толмачев, выполнявший и обязанности судьи, с 10 очками расположился на четвертой строке турнирной таблицы. Остальные участники значительно отстали и набрали по 50 и менее процентов. Эдуард Сумин -7,5 очков, валуйчане Владимир Жиляев, Владимир Шлейгер, Валерий Бакута - все по 7 очков. Призерам были вручены грамоты и подарки от администрации Уразовского сельского поселения.

Р.Нуруллин - судья соревнований, член совета городского шахматного клуба.

7 января 2019года.