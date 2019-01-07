Новогодние и Рождественские турниры в Валуйках и селе Соболевка

Опубликовано пн, 07/01/2019 - 23:47 пользователем Маслова Ирина

                                              Предновогодний блицтурнир.

     30 декабря  2018 года в шахматном клубе в здании Административно – делового центра города Валуйки состоялся предновогодний блицтурнир, в котором приняли  участие  шахматисты как города так и района.

     10 участников из Валуек, поселка Уразово и сел Валуйского района около двух часов вели борьбу на шахматных полях за призовые места.

      Турнир проходил по правилам ФИДЕ по круговой системе с контролем времени 5 минут на партию каждому участнику. Жесткий контроль не раз вносил свои коррективы в игру участников. Цена ошибки отдаляла от призовых мест.

       Бескомпромиссная борьба участников отразилась на  конечных результатах лишь в последнем туре. Набрав  по 7 очков из 9,  первое и второе место поделили Сергей Посохов и Николай Никонов. По дополнительным показателям лидерство  у первого. Победа  в последнем туре вывела на третье место  Александра Корякина с разницей в пол очка от первых двух призеров. Николай Толмачев из Уразово, уступивший в последнем туре третьему призеру, с 5,5 очками закрепился на четвертом месте. Участникам, занявшим 1-3 места, были вручены грамоты и   журналы « 64 - Шахматное обозрение» за 2018 год.

                                          

                                    Рождественский блицтурнир на Уразовской земле.

         5 января  2019 года в селе Соболевка Уразовского сельского поселения  в филиале спортивного клуба «Русич» состоялся Рождественский   шахматный блицтурнир.

         Благодаря Николаю Толмачеву -  любителю шахмат и руководителюспортивного  клуба на уразовской земле довольно часто проходят шахматные мероприятия. В  турнире часто принимают участие шахматисты из города и близлежащих сел. И в этот раз записалось 16 любителей.  Турнир проходил по правилам ФИДЕ по круговой системе  с контролем  времени 10 минут на партию каждому участнику. Пятичасовая борьба завершилась победой хозяев  Виталия Полухина с результатом 14,5 очков из 15. На втором месте Александр Твердохлебов также не проигравший ни одной партии, но пол очка уступивший победителю. Валуйчанин Николай Никонов на третьем месте и в его активе 11 очков. Николай Толмачев, выполнявший и обязанности судьи, с 10 очками расположился на четвертой строке турнирной таблицы. Остальные участники значительно отстали и набрали по 50 и менее процентов. Эдуард Сумин -7,5 очков,  валуйчане Владимир Жиляев, Владимир Шлейгер, Валерий Бакута - все  по 7 очков. Призерам были вручены грамоты и подарки от администрации Уразовского сельского поселения.

       

                   Р.Нуруллин -  судья соревнований, член совета городского шахматного клуба.

                                                                                          7 января 2019года.

 

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