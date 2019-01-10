Новогодне-Рождественский фестиваль в МКЦ НИУ БелГУ

Опубликовано чт, 10/01/2019 - 00:59 пользователем Маслова Ирина

       В Молодежном культурном центре  Белгородского государственного национального исследовательского университета проходит  Новогодне – Рождественского фестиваля по шахматам и шашкам. 

            Фестиваль проводятся с 3 по 12 января 2019г. .в г.Белгороде.

в МКЦ  НИУ «БелГУ» и   шахматном клубе, ГБУ "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области"

           Организатор фестиваля Центр развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ», при содействии управления по физической культуре и спорту администрации г. Белгорода, ГБУ «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области».

        Партнер фестиваля: Межрегиональный межотраслевой профессиональный союза «Правда».

      Фестиваль включает в себя  15 различных турниров, в которых примут участие более 200 любителей шахмат и шашек от 5 до 90 лет, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.

      Стартовал фестиваль с  Новогодних турниров по шахматам и шашкам среди ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

   На открытии детских турниров в гости к ребятам пришел дед Мороз со Снегурочкой.

   Уже известны первые победители соревнований, итоги которых в разделе турниры, а всего в прошедших турнирах приняло участие более 160 участников.

 

 

                         Александр Иванов – директор ЦРИВС  НИУ «БелГУ»

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Турниры
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