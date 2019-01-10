Новогодне-Рождественский фестиваль в МКЦ НИУ БелГУ

В Молодежном культурном центре Белгородского государственного национального исследовательского университета проходит Новогодне – Рождественского фестиваля по шахматам и шашкам.

Фестиваль проводятся с 3 по 12 января 2019г. .в г.Белгороде.

в МКЦ НИУ «БелГУ» и шахматном клубе, ГБУ "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области"

Организатор фестиваля Центр развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ», при содействии управления по физической культуре и спорту администрации г. Белгорода, ГБУ «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области».

Партнер фестиваля: Межрегиональный межотраслевой профессиональный союза «Правда».

Фестиваль включает в себя 15 различных турниров, в которых примут участие более 200 любителей шахмат и шашек от 5 до 90 лет, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.

Стартовал фестиваль с Новогодних турниров по шахматам и шашкам среди ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

На открытии детских турниров в гости к ребятам пришел дед Мороз со Снегурочкой.

Уже известны первые победители соревнований, итоги которых в разделе турниры, а всего в прошедших турнирах приняло участие более 160 участников.

Александр Иванов – директор ЦРИВС НИУ «БелГУ»