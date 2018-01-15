Новогодне-Рождественский фестиваль по шахматам - закрытие и награждение.

Торжественное награждение победителей, призеров и участников Новогодне-Рождественского шахматного фестиваля состоялось 12 января возле елки в МКЦ НИУ "БелГУ".

Награды получили участники турниров "Дошколенок", "Первоклашка", "Массовый", а также участники и победители конкурсов в номинациях "Рисунок" и "Поделка".

Призеров и победителей турниров среди дошкольников и первоклассников мы уже отмечали на сайте. В "Массовом" турнире приняли участие 60 человек до 6 до 18 лет, девочки и мальчики играли в отдельных турнирах.

Среди мальчиков победу одержал Ламзин Николай, второклассник СОШ №49 (тренер Маслова), на втором месте Краснонос Вячеслав, третьеклассник из СОШ №41 (тренеры Слюняев А.А. , Маслова И.В.), 3-7 места поделили, соответственно Золотухин Алексей (п.Разумное, тренер Вознюк Е.О.),Часовской Сергей (СОШ №50), Высоцкий Андрей (гимназия №2), Бабаян Давид (лицей №9), Шворак Максим (п. Октябрьский).

У девушек первой стала Марунич Амина (лицей №9, тренер Семенова И.В.), второе-третье места поделили Тичак Ксения (СОШ 16) и Смирнова Дарья (СОШ №39, обе у тренера Масловой И.В.).

Все игроки турниров были награждены грамотами за участие и призами.

В номинации "Рисунок" победили Сергиенко Иван, Ефанов Руслан, Дикунова Алена, призерами стали Пустовая Мария, Коваленко Давид, Конищев Григорий, Сивцев Артем, Деркач Софья, Колесников Захар. Все ребята - воспитанники ШК ДЮСШ №4.

В номинации "Поделка" первое место было присуждено Сергиенко Ивану, Кравцовой Елене, Филатову Андрею. Призерами стали Готчин Александр, Войтко Данила, Деркач Софья, Красюков Дмитрий, Лавриненко Матвей, Морозова Анна, сестры Пьянковы, Смолякова Вероника, Белов Евгений, Буданова Маргарита, Воловикова Виктория, Романюк Иван и Виктор. Все ребята - воспитанники ШК МБУДО ДЮСШ №4 и Тронько Василиса (гимназия №2).

Все работы можно посмотреть в на сайте в разделе (фотогалерея).