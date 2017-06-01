НИУ «БелГУ» популяризирует интеллектуальные виды спорта

На университетской площади БелГУ прошли сеансы одновременной игры по интеллектуальным видам спорта, приуроченные к Международному дню защиты детей

Мероприятие было организованно Центром развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ» совместно с Центром адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области при поддержке управления по физической культуре и спорту администрации г. Белгорода, Белгородской региональной общественной организации «Шахматная федерация», профсоюзного комитета НИУ «БелГУ», ООО «Фамильный дом Вкуса». Главным партнером мероприятия выступил Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда».

По словам организаторов, мероприятие проводится с целью приобщения детей к интеллектуальным видам спорта, адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе.

Сильнейшие шахматисты и шашисты Белгородской области, члены шахматного клуба НИУ «БелГУ» провели сеансы одновременной игры по шахматам, русским и стоклеточным шашкам для мальчиков и девочек (не старше 14 лет и для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья до 21 года).

От имени ректора университета всех детей и родителей приветствовала проректор НИУ «БелГУ» по культурно-воспитательной деятельности Светлана Острикова.

- Для нашего университета интеллектуальное развитие личности имеет большое значение. И очень хорошо, что многие дети сегодня увлечены этими видами спорта.

Приветствовал участников и поздравил всех с наступающим праздником Днем защиты детей председатель Межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» Сергей Фуглаев. Председатель Белгородской региональной общественной организации «Шахматная федерация»Александр Иванов рассказал, что уже второй год подряд в мероприятии участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья, и это является хорошей формой их адаптации в обществе. Александр Александрович поблагодарил руководителей всех организаций, которые помогают в проведении такого масштабного и значимого мероприятия.

Церемония открытия началась с яркой акции: дети выпустили в небо сотни разноцветных шаров. Перед ребятами и родителями выступили художественные коллективы МКЦ НИУ «БелГУ»: балет «Мариданс», шоу-группа «Эксклюзив», ансамбль классического танца «Терпсихора-Алиса».

Одновременно с началом сеансов прошла встреча на большой шахматной доске между Сергеем Фуглаевым и воспитанником Центра адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области Никитой Ивановым - Драничниковым. Игра длилась больше получаса, и победа досталась Никите.

Всего в сеансах приняло участие более 160 детей из городов Белгород, Шебекино, Новый Оскол, Белгородского, Корочанского, Чернянского и Яковлевского районов, дети с ограниченными возможностями из ГБУ "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области".

«Подбадриваемые своими папами и мамами, дедушками и бабушками, они сумели дать бой сеансерам: пятерым удалось одержать победы и 25 партий закончились вничью», - рассказал Александр Иванов.

По итогам сеансов каждый участник получил грамоту, медаль и сладкий подарок. Участники, добившиеся положительного результата, получили памятные подарки от ММПС «Правда».

Также подарки от профкома университета сеансерам вручил председатель профкома НИУ «БелГУ»Валерий Тимофеев.

Собкор. шахматного клуба НИУ «БелГУ», Дарья Андреева, студентка 2 курса ПИ