«Никто не забыт, ничто не забыто!»

9 мая – День Великой Победы! В отделе культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол» Новооскольского городского округа состоялись турниры по шахматам и русским шашкам, которые были посвящены празднованию Великой Победы в войне над фашисткой Германией (1941-1945 г.г.).

Начался праздник с прохождения по центральным улицам города армейской техники. Почётное место в колонне заняли ряды «Новооскольского Бессмертного Полка». В акции «Бессмертный Полк» приняли участие и некоторые новооскольские шахматисты. Они прошли к Мемориалу Воинской Славы с портретами своих близких родственников, которые защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.

После митинга и возложения венков и живых цветов у Братской Могилы и Вечного Огня любители шахмат и русских шашек отправились в отдел культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол» померяться силами на 64-х клетчатых досках.

В турнире по шахматам среди дошкольников победителем стал Максим Пивкин (МБДОУ «Детский сад №9»). На втором месте расположилась Анна Щекина (МБДОУ «Детский сад №3»). Максим Страшных (МБДОУ «Детский сад №10») замкнул тройку призёров.

В турнире, в котором играли первоклассники, первое место заняла Анжелика Вёрстова (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). На втором месте Андрей Макаревич» (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). Третье место, показав одинаковый результат и сыграв между собой вничью, заняли Анастасия Ерёмина (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой») и Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

В турнире, где играли школьники второго класса и старше, победил Артём Рикун (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте Сергей Катернюк (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). Никита Голенко (МБОУ «СОШ №3») занял третье место.

В зачёте среди девочек победителем стала Дарья Курпякова (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). Екатерина Бессарабова ( МБОУ «СОШ №2 с УИОП») заняла второе место.

В блицтурнире по шахматам для взрослых шахматистов, который проходил с контролем времени 5 минут до конца партии каждому участнику, победителем стал Владимир Боровков. На втором месте Сергей Гончарук. Третьеклассник МБОУ «СОШ №3» Артём Рикун замкнул тройку призёров.

В турнире по русским шашкам сильнее всех оказался Игорь Радомский (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). Руслан Абдуламитов (МБОУ «СОШ №3») занял второе место. Третье призовое место заняла Арина Капитула (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Всех участников соревнования угостили конфетами.

Ставшие крылатыми слова «Никто не забыт, ничто не забыто!» являются для нас незыблемым нравственным законом, мерилом всего нашего общественного бытия.

Н.Уханёва – заведующая отделом культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол»