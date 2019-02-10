«Необычный сеанс»

В рамках реализации деятельности по дополнительному образованию «Шахматная школа дошколят» 7 февраля для юных шахматистов МБДОУ «Детский сад №9» г.Новый Оскол был проведен сеанс одновременной игры по шахматам.

Для проведения сеанса был привлечён выпускник детского сада, обучающийся второго класса МБОУ «СОШ №3» Кирилл Потапов. Около часа продолжались шахматные баталии. Не смотря на упорное сопротивление на всех четырёх досках, Кирилл одержал победу.

Остальные шахматисты были в роли зрителей и болельщиков. Пока Кирилл «сражался», в гости к ребятам пришла Белая Ладья. Она загадывала шахматные загадки, которые не остались без ответа, сделала с воспитанниками «весёлую» разминку.

На необычном для дошкольников шахматном турнире не было проигравших и побежденных. По окончании мероприятия все присутствующие получили угощения, а участники сеанса – Григорий Бесхмельницын, Арина Генрих, Владислав Артемчук, Пётр Гнатуша были награждены памятными подарками и сладкими призами.

С.Гончарук – педагог дополнительного образования