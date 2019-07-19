«Не теряй времени – читай!»

17 июля в городском парке культуры и отдыха города Новый Оскол специалисты Центральной библиотеки в рамках проекта современного библиотечного пространства для продвижения чтения «Организация летнего читального зала» организовали шахматный турнир, который посвятили Международному дню шахмат (отмечается 20 июля).

Турнир проходил по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

В результате упорной и бескомпромиссной борьбы первое место занял Алексей Бвкланов. На второй строчке в турнирной таблице расположился Иван Скурятин. Замкнула тройку призёров Надежда Спесивцева. Они награждены грамотами.

На площадке летней библиотеки проходила акция «Книга в подарок». Каждый посетитель читального зала получил в подарок книгу. Для гостей литературной площадки была оформлена книжная выставка «Секреты шахматной доски», проведён обзор.

С. Гончарук – главный судья соревнования