Награждение победителей и призёров городского фестиваля Семейных команд по шахматам и шашкам и концерт для участников.

28 марта в шахматном клубе МБУДО "ДЮСШ №4"прошло награждение победителей и призёров городского фестиваля Семейных команд по шахматам и шашкам, посвящённого Дню воссоединения Крыма с Россией и традиционного Семейного турнира, посвященного памяти воина-интернационалиста Вадима Чеченева.

В награждении приняла участие заместитель председателя Совета территории № 27, генеральный директор УК РЭУ № 5 Петрова Лилия Алексеевна.

Призерам были вручены грамоты, медали и призы, победители в каждом турнире получили кубки.

Творческие коллективы МБУДО "Юность" и Воскресной школы Смоленского Собора приготовили небольшой концерт.

В исполнении Ериковой Таисии, Рыжиковой Кристины и Рыжиковой Екатерины прозвучали песни «Не отнимайте солнце у детей», «Человек –чудак», «Миллион голосов», «Аллилуйия».

Порадовали своими выступлениями призеры соревнований: Сергиенко Иван исполнил песню «Катюша», Воронин Лев прочитал «Балладу о войнах».

Воспитанники Воскресной школы Смоленского собора аккомпонировали себе на гитарах: Фомина Ульяна спела песню «Куда уходит детство», а Васицкий Егор, участник семейного турнира, исполнил песню «Офицеры» и «Прекрасное далёко».

Перед призерами выступил председатель молодёжного Совета территории № 27 Илья Манышев, он выразил благодарность всем участникам, отметив, что такое мероприятие молодёжным Советом было организовано впервые и прошло очень на высоком уровне, а также выразил надежду на то, что оно станет доброй традицией.