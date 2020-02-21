«На призы клуба «Белая ладья»- Новый Оскол

14 февраля в читальном зале центральной библиотеки города Новый Оскол состоялось командное первенство Новооскольского городского округа по шахматам среди обучающихся школ на призы клуба «Белая ладья».

Победителем муниципального этапа стала команда МБОУ «СОШ №3». Поздравляем Артёма Рикуна, Никиту Голенко, Дмитрия Мелешкова, Матвея Таршилова, Илью Заздравных, Дарью Юрченко и Александру Богатырёву с заслуженной победой.

С.Гончарук – главный судья соревнования