«На призы клуба «Белая ладья»- Новый Оскол
Опубликовано пт, 21/02/2020 - 09:09 пользователем Маслова Ирина
14 февраля в читальном зале центральной библиотеки города Новый Оскол состоялось командное первенство Новооскольского городского округа по шахматам среди обучающихся школ на призы клуба «Белая ладья».
Победителем муниципального этапа стала команда МБОУ «СОШ №3». Поздравляем Артёма Рикуна, Никиту Голенко, Дмитрия Мелешкова, Матвея Таршилова, Илью Заздравных, Дарью Юрченко и Александру Богатырёву с заслуженной победой.
С.Гончарук – главный судья соревнования
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