28 февраля в Читальном Зале Центральной районной библиотеки города Новый Оскол состоялся финал районных соревнований по шахматам на призы клуба «Белая ладья».

Команды, в составе которых было три мальчика и две девочки не старше 2005 года рождения, играли по круговой системе с контролем времени 25 минут до конца партии каждому участнику.

В результате первое место заняла команда МБОУ «СОШ №3» (1.Артём Рикун, 2.Илья Кравченко, 3.Елисей Щербинин, 4.Софья Фартушина, 5.Дарья Юрченко.

На второй строчке турнирной таблицы расположилась команда МБОУ «СОШ №2 с УИОП» (1.Даниил Евсиков, Никита Кузнецов, 3.Алексей Тощин, 4.Олеся Подлесная, 5.Екатерина Бессарабова, Анастасия Шестакова).

Замкнула тройку призёров команда МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой (1.Сергей Катернюк, 2.Артём Шестаков, 3.Игорь Радомский, 4.Дарья Булавина, 5.Дарья Курпякова).

Команды, занявшие первые три места награждены грамотами. Участники команд награждены грамотами и призами.

С.Гончарук– главный судья соревнования