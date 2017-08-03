На командном первенстве России сыграны два тура

На командном первенстве России по шахматам, проходящем в г.Белгороде сыграны два тура. Лидируют набрав 8 очков из 8 возможных команды ДЮСШ им. М.М. Ботвинника и коллектив ДЮСШ №2 из г. Курган, в очередном туре лидеры померяются силами друг с другом.

НА втором столе сыграют команды «Петровская Ладья» (г. Санкт-Петербург) и команда из Псковской области, имеющие по 7 очков.

Не все Эло-фавориты находятся в лидирующей группе. Первая сенсация произошла уже в первом туре, когда орловчанин Егор Болотских (эло 1937) устоял против крымчанина Александра Тряпишко (эло 2508). Очередную пробоину получила команда СШОР «Юность Москвы-1». На четвертой доске матча с командой «Юность Москвы-2» Екатерина Борисова обыграла Динару Джоржиеву.