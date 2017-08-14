На базе НИУ «БелГУ» прошло первенство страны по шахматам

В молодёжном культурном центре Белгородского госуниверситета состоялось закрытие командного первенства России по классическим шахматам и блицу среди юношей и девушек до 19 лет

Церемонию награждения провели председатель Белгородской региональной общественной организации «Шахматная федерация»,заместитель председателя межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» Денис Винокуров, проректор по культурно-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ» Светлана Острикова и международный гроссмейстер по шахматам Александр Иванов.

Светлана Александровна поздравила победителей соревнований, а всем участникам пожелала спортивных достижений. Она отметила, что шахматы известны как королевский вид спорта, но на сегодняшний день они для многих стали доброй семейной традицией. Она поздравила победителей и пожелала дальнейших спортивных достижений.

Победителем командного первенства России стала московская команда ДЮСШ им. М.М. Ботвинника с 27,5 очками. Второе место завоевала команда СШОР "Юность Москвы-1", чьи участники набрали 27 очков. Третье место – у представителей ДЮСШ №2 г. Курган, которые заработали 26 очков.

В командном первенстве по блицу первой стала команда ДЮСШ №2 (г. Курган), второй – «Юность Москвы»-№1, третье место завоевала команда «ДЮСШШШ» (г. Симферополь).

Награды также вручили победителям и призёрам в личном зачёте по доскам.