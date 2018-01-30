27 января 2018 г. на очередном заседании клуб ветеранов «Мыслитель» г.Белгорода заслушал отчет своего руководителя – почетного председателя шахматной федерации г. Белгорода - Зацепина Владимира Павловича о поездке в составе делегации в Донецкую Народную Республику.

После отчета единогласно было принято решение просить Министерство спорта ДНР командировать в г.Белгород ветеранов-шахматистов для ознакомления с опытом работы клуба ветеранов - одним из лучших в России, удостоенного благодарственного письма за свою работу от президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. Все расходы по командировке члены клуба берут на себя. Кроме этого в дар шахматистам Донецка будет передана шахматная библиотека.

В этот же день все члены клуба, которые участвовали в сборе подарков для школы №103 и шахматного клуба г.Донецка, получили благодарственные письма от директора школы №103 Грачевой Татьяны Аркадиевны.

Затем состоялся блиц-турнир под названием «Мы с тобой, Донбасс!». В мужском турнире играли 18 человек, в т.ч. несколько школьников. В упорной борьбе 1-2 места поделили кандидаты в мастера Игорь Морозов и Анатолий Матузный (1 место по коэффициенту – Игорь Морозов, 2 место – Анатолий Матузный), 3 место, отстав всего на 0,5 очка, занял надежда белгородских шахмат 14-ти летний Саша Безухов, неоднократный чемпион города и области в своих возрастных категориях. Среди женщин победила неоднократная чемпионка области Рита Гавриленко. 2-3 места поделили Алла Цыганенко и Эльвина Ковалева.

Председатель клуба ветеранов «Мыслитель», член Общественной палаты Белгородской области Зацепин Владимир Павлович