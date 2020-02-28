Мы играем в шахматы

В одном из номеров областной еженедельной газеты «Житье Бытье» текущего года прочитал заметку, что в ИК-7 УФСИН России по Белгородской области шахматы пользуются немалой популярностью среди осужденных. В справедливости этих слов мне удалось удостовериться самому. В прошлом году в июле месяце, накануне международного дня шахмат ко мне обратилось руководство ИК-7 в лице зам. начальника по кадрам и воспитательной работе, подполковника А.С. Лусты с просьбой провести мероприятие, посвященное этой дате. Оно состоялось. В актовом зале собралось не менее 30 осужденных. Разговор шел о развитии шахмат в городе, области и стране. А затем мною был дан сеанс одновременной игры на восьми досках.

Игра продолжалась около трех часов и хотя мне удалось выиграть все партии, но цепкость в защите каждого участника отодвигала капитуляцию.

Уже в этом году, накануне дня Защитника Отечества, а именно 22 февраля, встреча с шахматистами состоялась вновь. Состоялся разговор о турнирах, которые проходят в городе, области, стране и мире. Затем был проведен турнир по круговой системе с часами и контролем времени 10 минут на партию. Записалось 12 человек в возрасте от 21 года до 55 лет. Игра продолжалась около четырех часов и завершилось победой осужденного Н. с результатом 10 очков из 11 возможных. Второе и третье места поделили два участника с результатом 8 очков. В качестве призов мною были подарены шахматные книги по композиции с задачами и этюдами, а также комплект шахмат для занятий в читальном зале.

Обратил внимание на шахматы одного из осужденных, сделанные им по его словам, своими руками. И доска и фигуры выглядели, на мой взгляд, как произведение искусства из дерева.

Турнир закончился. Участники остались довольны и с желанием заниматься шахматами в свое свободное время, а также мечтой сыграть в турнире или сеансе одновременной игры вновь.

Р. Нуруллин, судья соревнований.

27 февраля 2020 года.