«Mundial (исп.) – всемирный»

14 июня в нашей стране стартовал долгожданный Чемпионат мира по футболу.

На детской площадке расположенной на улице Белгородская в г.Новый Оскол состоялись шахматные турниры, посвящённые открытию Чемпионата мира по футболу – 2018.

Мальчики играли по Швейцарской системе в четыре тура. Первое место, набрав 4 очка, занял Виталий Беляев. По три очка набрали Артём Рикун и Сергей Катернюк. Лучший коэффициент Бугхольца вывел на второе место Артёма.

Девочки играли по круговой системе. В этом турнире победителем стала Ксения Чан. На втором месте – Эвелина Скурятина. Замкнула тройку призёров Анастасия Дерварь.

Победители и призёры награждены грамотами и призами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья». Участников соревнования угостили яблочным соком и конфетами.

После шахматных баталий перешли на импровизированное футбольное поле. Победителю шахматного турнира среди девочек Ксении Чан предоставили право первой ударить по мячу.

Затем разбились на две небольшие команды и сыграли товарищеский матч по футболу до первого гола.

По окончании мероприятия все пошли смотреть матч Чемпионата мира по футболу Россия – Саудовская Аравия. Результат этого матча превзошёл все ожидания. Сборная России разгромила соперника со счётом 5:0! Болеем за наших!

С.Гончарук – главный судья соревнования