«Мозаика детства. Умная игра»

С 17 по 19 апреля в Большом Зале Отдела культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол» Новооскольского городского округа прошёл «Шахматный турнир «Умная игра» муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства – 2019».

На старт вышло 10 юных шахматиста из пяти дошкольных учреждений Новооскольского городского округа. Играли по круговой системе с контролем времени 30 минут до конца партии с присуждением неоконченных партий.

На открытие турнира к ребятам пришли клоуны Клёпа и Стёпа. Они загадывали загадки, играли в весёлые игры. Потом клоуны раздали детворе сладкие призы и турнир начался.

Во второй день после двух туров сделали десятиминутный перерыв. В этот раз юных «гроссмейстеров» посетил символ 2019 года – поросёнок Жора. Он тоже немного развлекал дошколят играми и весёлой викториной, потом раздал ребятам гостинцы и, пожелав всем спортивных и творческих успехов в турнире, убежал по своим делам.

В заключительный день играли последний девятый тур. В результате, набрав 8,5 очков из 9 возможных, первое место занял Максим Пивкин (МБДОУ «Детский сад №9»). На одно очко отстала занявшая второе место Ульяна Масленникова (МБДОУ «Детский сад №10»). Замкнула тройку призёров Анна Щекина (МБДОУ «Детский сад №3»). У неё 6,5 очков.

Приказом начальника управления образования администрации муниципального района «Новооскольский район» №397 от 16 апреля 2019 г. участники соревнования, занявшие места с четвёртого по восьмое награждены грамотами за активное участие в шахматном турнире. Участники, занявшие первые три места, награждены грамотами за I, II и III место.

От шахматно-шашечного клуба «Белая ладья» победитель и призёры соревнования получили медали, а все участники сладкие призы. Награждала ребят Белая Ладья, которая специально для этого пришла на закрытие турнира.

Максим Пивкин и Ульяна Масленникова будут защищать честь Новооскольского городского округа по шахматам на зональных соревнованиях, которые запланированы на май.

С.Гончарук – главный судья соревнования