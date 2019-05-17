«Мозаика детства. Шахматный турнир «Умная игра»

14 мая в МБОУ «Бехтеевская СОШ» Корочанского района прошёл региональный фестиваль «Мозаика детства».

8 юных шахматистов вышли на старт соревнования по шахматам. Губкинский городской округ представляли Елисей Дурнев и Иван Аршинов. Галина Решетникова и Кирилл Мезенцев представляли Корочанский район. За Новооскольский городской округ «сражались» Максим Пивкин и Ульяна Масленникова. Честь Чернянского района защищали Татьяна Воробьёва и Дмитрий Дубиков.

Играли по Швейцарской системе в четыре тура с использованием компьютерной программы для жеребьёвки «Swiss Master 5.5». Контроль времени 30 минут до конца партии с присуждением неоконченных партий.

Набрав 4 очка из 4! возможных победителем шахматного турнира стал Елисей Дурнев (г.Губкин). Сразу три участника пришли к финишу, набрав по 2,5 очка. По дополнительным показателям второе место занял Максим Пивкин (г.Новый Оскол). Кирилл Мезенцев (г.Короча) замкнул тройку призёров.

По окончании соревнования всех участников регионального фестиваля «Мозаика детства в номинации «Шахматный турнир «Умная игра» наградили дипломами от начальника управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» Галины Ивановны Крештель.

С.Гончарук – главный судья соревнования