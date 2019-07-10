В МБДОУ «Детский сад №10» города Новый Оскол прошёл Фестиваль по интеллектуальным видам спорта «Мой любимый детский сад».

В шахматном турнире первое место занял Максим Страшных. На втором месте в турнирной таблице расположилась София Осипова. Константин Котиков замкнул тройку призёров.

Во второй день фестиваля «сражались» в русские шашки. И в этом турнире Максим Страшных занял первое место. Второе место занял Дмитрий Гамов, а третье – Маргарита Гокова.

Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Всех участников соревнования угостили конфетами.

В заключительный день фестиваля на детской площадке расставили ростовые фигуры. Максим Страшных и Константин Котиков сыграли показательную партию в шахматы. Затем педагог дополнительного образования Сергей Гончарук показал и прокомментировал на демонстрационной доске знаменитую партию Пола Морфи против консультантов, которая была сыграна в Париже, в 1858 году, в ложе знаменитого парижского театра «Гранд-Опера» под волшебную музыку «Севильского цирюльника» Россини. Противниками Морфи были герцог Брауншвейгский и граф Изуар.

И. Дуюнова – заведующий МБДОУ «Детский сад №10»