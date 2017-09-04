«Межрайонный турнир в Валуйках»

Опубликовано пн, 04/09/2017 - 19:26 пользователем Маслова Ирина

3 сентября во Дворце культуры и Спорта г.Валуйки состоялся межрайонный турнир по шахматам на Кубок главы администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район». На старт вышло 30 ведущих шахматистов из г.Валуйки и Валуйского района, г.Алексеевка, г.Калуга, Красногвардейского, Вейделевского и Новооскольского районов.

   Играли по Швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

   Победителем соревнования стал Сергей Герасименко (г.Новый Оскол) , который не проиграл ни одной партии и за тур до финиша обеспечил себе перовое место. В его активе 8 очков из 9 возможных.

   На втором месте Николай Денисов (г.Калуга), который набрал 7 очков. По 6 очков набрали сразу четыре шахматиста, поэтому в силу вступили дополнительные показатели. Лучше они оказались у Виталия Воронкова (Вейделевский район). Он и замкнул тройку призёров.

   Участники соревнования, занявшие первые три места, награждены грамотами и ценными призами от главы администрации муниципального района  «Города Валуйки и Валуйский  район»  Алексея .Дыбова. Победителю вручён Кубок.

   Награждение проводил начальник Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Александр Широков.

                  С.Гончарук – главный судья соревнования

 

   

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