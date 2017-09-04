«Межрайонный турнир в Валуйках»

3 сентября во Дворце культуры и Спорта г.Валуйки состоялся межрайонный турнир по шахматам на Кубок главы администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район». На старт вышло 30 ведущих шахматистов из г.Валуйки и Валуйского района, г.Алексеевка, г.Калуга, Красногвардейского, Вейделевского и Новооскольского районов.

Играли по Швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

Победителем соревнования стал Сергей Герасименко (г.Новый Оскол) , который не проиграл ни одной партии и за тур до финиша обеспечил себе перовое место. В его активе 8 очков из 9 возможных.

На втором месте Николай Денисов (г.Калуга), который набрал 7 очков. По 6 очков набрали сразу четыре шахматиста, поэтому в силу вступили дополнительные показатели. Лучше они оказались у Виталия Воронкова (Вейделевский район). Он и замкнул тройку призёров.

Участники соревнования, занявшие первые три места, награждены грамотами и ценными призами от главы администрации муниципального района «Города Валуйки и Валуйский район» Алексея .Дыбова. Победителю вручён Кубок.

Награждение проводил начальник Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Александр Широков.

С.Гончарук – главный судья соревнования