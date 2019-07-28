«Межрайонный турнир в музее Первой Конной армии»

21 июля, на гостеприимной земле исторического села Великомихайловка, расположенного в 25 километрах от города Новый Оскол, если ехать в сторону Белгорода, состоялся Межрайонный турнир по шахматам. Он был посвящён Международному дню шахмат и 100-летию образования Первой конной армии.

Открыла мероприятие Председатель Новооскольской МО ООО ВОИ Надежда Ларина. Она вручила грамоты за активное участие в районных и областных соревнованиях по шахматам и в честь Международного Дня шахмат от Совета Новооскольского отделения Общероссийской организации «Союз пенсионеров России» Мурвалату Юсубову (с.Великомихайловка, Новооскольский район) и Сергею Гончаруку (г.Новый Оскол).

После этого присутствующие отправились в музей. Для них провели экскурсию. Желающие могли сфотографироваться на память и приобрести сувениры.

В блицтурнире приняло участие 16 шахматистов из г.Алексеевка, г.Белгород, г.Бирюч, г.Новый Оскол, Алексеевского, Белгородского и Новооскольского районов. Соревнование проходило по Швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

В результате Сергей Горковенко (г. Белгород) и Сергей Фетисов (г. Бирюч), пришли к финишу, набрав по 6 очков. Дополнительные показатели вывели на первое место белгородца. Замкнул тройку призёров Вячеслав Мартынов (п.Майский, Белгородский район.

Они награждены грамотами и медалями от управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского городского округа. Победителю соревнования вручили Кубок.

Ряд шахматистов отмечены грамотами и сладкими призами: Надежда Спесивцева (г.Новый Оскол) – лучший результат среди женщин, Сергей Безгин (г.Новй Оскол) – лучший результат среди новооскольских шахматистов, Дарья Булавина (г.Новый Оскол) – самый юный участник, Иван Погиркэ (г. Новый Оскол) – самый возрастной участник.

И.Никитина – директор Великомихайловского музея имени Первой Конной Армии