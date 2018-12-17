«Межрайонный турнир по шахматам памяти Н.Ф.Ватутина»

16 декабря исполнилось 117 лет со дня рождения генерала армии, Героя Советского Союза, Н. Ф. Ватутина. Накануне, 15 декабря, на Валуйской земле, которая является Родиной Николая Фёдоровича, прошёл традиционный межрайонный шахматный блицтурнир, посвящённый памяти легендарного Героя Великой Отечественной войны. Соревнования проходили в спортивном зале Физкультурно-оздоровительного комплекса города Валуйки. Почтить память своего земляка и сыграть в турнире собралось 28 шахматистов из г.Валуйки, г,Новый Оскол, пгт. Вейделевка, пгт.Волоконовка, Валуйского и Новооскольского районов. Играли по Швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

В результате, набрав 7,5 очков первую строчку в турнирной таблице занял Леонид Сизиков (г.Валуйки). На втором месте с семью очками расположился Александр Корякин (г.Валуйки). Замкнул тройку призёров Алексей Андриянов (п.Волоконовка). Он набрал 6,5 очков.

Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» наградило победителя и призёров межрайонного шахматного турнира грамотами и ценными призами.

С.Гончарук – главный судья соревнования