«Межрайонный турнир по шахматам памяти Михаила Какало»

17 сентября, в посёлке городского типа Волоконовка, в Физкультурно-оздоровительном комплексе, в пятый раз состоялся межрайонный турнир по шахматам памяти председателя Волоконовского шахматного клуба и детского тренера по шахматам Михаила Борисовича Какало, которому 20 сентября исполнилось бы 45 лет.

В соревновании приняло участие 45! шахматистов из Волоконовского, Красногвардейского, Вейделевского, Новооскольского, Валуйского, Алексеевского районов, г.Валуйки, г.Алексеевка, г Калуга, г.Шебекино.

Играли по Швейцарской системе в 8 туров, с использованием компьютерной программы «Swiss Master 5.5». Контроль времени 15 минут до конца партии каждому участнику.

В результате первое место с результатом 7 очков из 8 возможных занял Леонид Сизиков (г.Валуйки). На втором месте Сергей Фетисов (г.Бирюч) – 6,5 очка. На третье призовое место претендовало сразу четыре участника соревнования, которые набрали по 6 очков. По дополнительным показателям оно досталось Петросу Погосяну (г.Алексеевка).

Победитель и призёры награждены грамотами, медалями и ценными призами от Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Волоконовского района.

Также грамотами и призами отмечены: в номинации «лучший шахматист пгт. Волоконовка» – Алексей Дорохов, лучший результат среди женщин – Татьяна Криушичева (пгт.Волоконовка), лучший результат среди старейших участников соревнования (старше 70 лет) – Василий Дьячков (г.Валуйки), приз «за волю к победе» – Маргарита Шаталова (г.Новый Оскол, тренер С.Гончарук), лучший результат среди школьников – Денис Филярский (пгт.Волоконовка, тренер А.Андриянов). Поощрительные призы получили: самая юная участница турнира Анастасия Гангур (пгт.Вейделевка, тренер В.Воронков) и Никита Майоров (пгт.Волоконовка, тренер А.Андриянов).

Безукоризненно выполнил свою работу главный секретарь соревнования С.Гончарук (г.Новый Оскол)

А.П.Андриянов – главный судья соревнования